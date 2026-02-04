非洲豬瘟清零3個月 台灣何時「重返非疫國？」防檢署拚這時送件

記者柯美儀／台北報導

台灣去年10月爆發非洲豬瘟疫情，經過實施豬隻禁運、禁宰等一連串防疫措施後，已於11月達成「清零」目標。農業部隨後著手準備相關資料，積極申請重返非洲豬瘟非疫區，讓台灣豬肉可以再次行銷到國外。防檢署今（4）日表示，最快可望在農曆年前提出申請。

目前豬瘟清零已滿3個月，若疫情持續穩定、未再出現新案例，便可向世界動物衛生組織（WOAH）申請列為非疫國。外界關注申請時程，防檢署傅署長受訪表示，近期正密集召開專家會議，重新檢視相關資料是否需要補充，若一切順利，最快可望在農曆年前提出申請，最慢則於本月底送件。至於審核時間，仍需視世界動物衛生組織作業流程而定，目前尚無法確定。

而春節將至，親友間往來賀禮及網購需求激增，是非洲豬瘟境外疫病入侵的高風險期。防檢署呼籲民眾務必提醒國外親友切勿郵寄豬肉產品回國，跨境網購時也應避開肉類製品，更不要在回國時違規攜帶動植物產品入境。依現行規定，凡未經申報攜帶或郵寄豬肉製品入境，最高可處新台幣100萬元罰鍰，若來自非洲豬瘟疫區國家，更是直接重罰20萬元起跳。

