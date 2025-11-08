非洲豬瘟漏洞？張麗善指6公斤食品免輸入查驗 防檢署說話了

【記者莊偉祺／台北報導】非洲豬瘟獲得控制，但日前雲林縣長張麗善卻指出，民眾輸入國外食品供個人自用，6公斤及1000美元以下，得免申請食品輸入查驗恐有疑慮！對此，防檢署今（8日）說話了。

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發大眾對廚餘養豬及邊境查驗的關注，雲林縣長張麗善日前出席活動時表示，「民眾輸入國外食品供個人自用，依食安法規定，6公斤及1000美元以下，得免申請食品輸入查驗」，並指出唯有禁止廚餘養豬才是防範非洲豬瘟的解方！

針對張麗善說法，農業部防檢署今（8日）發布澄清稿表示，只要是從國外輸入的動植物檢疫物，無論是否為自用、金額及數量多寡，均採取相同檢疫規範與強度，不會因用途或數量而有豁免。

防檢署也強調，輸入人都應主動申報檢疫，檢疫不合格者，應予退運或銷毀，未主動申報遭查獲者，將依動物傳染病防治條例及植物防疫檢疫法規定裁罰。

