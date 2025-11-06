非洲豬瘟為何重現台灣？

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，國軍投入支援任務，協助清潔及消毒案例場環境。（中央社）

台中日前發現非洲豬瘟，經中央動植物防疫檢疫署與台中市政府合作下，目前疫情控制穩定。在確認清消無毒，持續監測三個月後，將向世界動物衛生組織申請回非疫區。這代表中央與地方政府聯手防疫已展現成效，但仍不能鬆懈。因為此次非洲豬瘟重現，讓台灣六年來的防疫努力破功，必須深入了解防疫政策哪裏出現漏洞，並積極圍堵，才能避免非洲豬瘟「三度」重現台灣。

目前初步疫調結果顯示，可能和越南移工食用來路不明肉品留下的廚餘、豬農未依規定使用蒸煮設備、無獸醫診治紀錄等有關。這背後，和以下三個問題有關：

第一，未落實非洲豬瘟防疫政策：前一次爆發非洲豬瘟疫情在二０一八年底，病毒可能經由中國大陸漂流至金門與馬祖。當時全台上下幾乎全體總動員，投入非洲豬瘟的防疫工作。但防疫工作結束後，可能沒能好好持續監測、追蹤與落實防疫政策；以至出現廚餘未蒸煮與使用來路不明廚餘的破口，導致非洲豬瘟重現。反觀雲林縣，多年前就已痛下決心禁止廚餘養豬；同時將廚餘製成有機肥料，由於廚餘管制政策上沒有模糊空間，也就沒有疫情發生。政策的背後是政治，因此和以下兩個問題有關。

第二，政治人物不用心：所謂政治人物，包括中央與地方政府所有政務官，以及民意代表。如果政治人物或政治生態只聚焦在政治而非政策，就可能導致防疫（防災）政策失焦；例如不久前馬太鞍溪潰堤的危機即是如此。如果政治人物不專注於永續解決非洲豬瘟問題，疫情就可能持續出現漏洞。換言之，只要政府或政治首長願意多在防疫政策上用心，民意代表願意多花心思進行政策監督；也許非洲豬瘟不會重現台灣。至於政治人物不用心，原因又和下個問題有關。

第三，追究責任聲量大於解決防疫問題：台灣同島一命，禁不起類似非洲豬瘟重複侵襲；發展「永續」防疫政策，才能防堵非洲豬瘟的防疫漏洞。追究責任的目的，在避免發生重複錯誤，但如果把追究責任的本身變成目的，則會讓很多人噤聲，或不願意說出真相，進而可能傷害或延宕防疫問題的解決。解決防疫問題的重要性位階，高於追究責任；如果追究責任的聲量過大，可能讓解決問題的意願變低。

這次非洲豬瘟疫情可能很快過去，但若不持續監測、關注與落實防疫政策，疫情可能再起。農業部動植防檢署與台中市政府農業局擁有防疫專業，歷經這次的非洲豬瘟危機，一定有深刻感受。如何讓這「深刻感受」化為「永續」防疫政策，不能有絲毫鬆懈。例如，目前檢調仍在追查的（使用廚餘）養豬戶防疫破口。背後的可能原因，包括防疫與養豬利害關係人的防疫誘因不足、防疫政策宣導不足，或防疫教育不足等；這些正是防疫資源必須持續投入的關鍵點。

換言之，雖然危機即將解除，但永續政策的挑戰仍在。行政院與各縣市應更積極形成全國性的非洲豬瘟防疫政策，並徹底落實。這必須有來自行政院跨部會的支持，同時形成中央與地方合作氛圍，以及有來自養豬戶、非營利組織（特別是養豬協會）的支持與配合，甚至進一步協調消費者（協會或組織）參與或納入整個防疫系統，形成全民「防疫教育」，才能有效防堵非洲豬瘟「三度」重現。