非洲豬瘟無擴散 廚餘蒸煮加裝即時監控將入法

非洲豬瘟相關禁令已解除一週，中央災害應變中心今天(14日)指出，這一週來針對拍賣市場、屠宰場等地做高強度檢測，結果雖呈陰性，但不能大意，下週起將持續對異常死亡加強監控。在廚餘養豬方面，環境部也會在12月6日前完備法令，要求廚餘養豬戶加裝蒸煮設備的即時監測系統。

非洲豬瘟中央災害應變中心14日召開第50次會議，指揮官農業部長陳駿季會後說明，豬隻禁運、禁宰解除後，是防疫人員更緊張的時刻。禁令鬆綁這一週來，仍監控所有進入拍賣市場、屠宰場的豬隻，只要有斃死豬，一律採檢，所幸高強度採檢結果為全面陰性。

廣告 廣告

至於台中確診案場日前第四度採檢仍呈現陽性，陳駿季表示，根據獸醫所做的第一次病毒分離結果，顯示病毒已不具活性，但依照規定，須連續3次檢測確定不具活性才能完全放心。

陳駿季指出，目前監測的所有檢體全為陰性，除了台中案例場外，其餘自下週起可望逐步恢復正常，但仍會針對豬隻異常死亡加強監控，若有異常，就一律採檢；且化製廠只要出現異常數量，當天就要立即處理。

針對廚餘養豬，陳駿季表示，必須滿足落實徹底蒸煮、即時監測、完備法令等三要件後，經地方政府同意才能做廚餘養豬。會中也有共識，將修法要求廚餘蒸煮設備須加裝即時監控，環境部在12月6日前要完備相關法令，新制上路後，違者將直接被取消「廚餘再利用檢核許可」。他說：『(原音)我們對於廚餘養豬場的溫度跟影像的這些監控，我們會做修改，特別是在廚餘養豬的設備，及時監測要把它入到法裡面去。環境部跟我們農業部也在考慮，就是說如果他有惡意的違反相關規定，我們會考慮直接在規定上面廢止他的再利用許可，而不是讓他有再改善的空間。』

台中市長盧秀燕日前提及台中市將禁止廚餘養豬，並稱這是領先中央的做法。陳駿季重申，能否以廚餘養豬原本就是由各縣市政府自行決定，中央只是規範相關條件，如養豬數達200頭以上、具備蒸煮設備，且要以攝氏90度蒸煮1小時以上等，再加上此次提出的三大要件，以確保廚餘安全。

環境部環境管理署副署長林左祥指出，11月23日至12月6日期間，開放取得再利用許可的養豬戶協助清運廚餘至焚化爐或堆肥場，但廚餘只能在原縣市處理，不得跨縣市運送。陳駿季則說，為避免不肖豬農將廚餘私運至養豬場，造成防疫破口，環境部會把名單造冊給地方政府加強稽查，且載運廚餘的運豬車必須在11月18日前加裝GPS，強化控管軌跡。