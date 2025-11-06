非洲豬瘟爆發台中3局處長免職 藍肯定綠批結構性失靈

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中爆發非洲豬瘟，事發16天中市府祭出第一波懲處，免除農業局長、環保局長與動保處長的職務。藍議員給予肯定，綠議員痛批市府結構性失靈。市長盧秀燕道歉表示，身為市長概括承受。

台中有養豬場在10月22日爆發非洲豬瘟，疫情爆發16天後，市府免除農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良的職務。台中市議會7日將邀請市長率相關局處首長進行台中市非洲豬瘟事件專案報告。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，豬瘟事件市府作為荒腔走板，因為盧秀燕對豬瘟疫情的輕忽，選擇參加台中購物節記者會，因此造成防疫工作的延誤，要求盧秀燕跟全國人民道歉。

民進黨市議員江肇國表示，台中市政府一再掩飾、閃躲，直到中央接手調查，真相才被逼出。他痛批，這是市府結構性的失靈，從市長到局處主管都有問題。民進黨籍林德宇說，2局長請辭時間點是在盧秀燕政治止血的時候，非常不應該。

國民黨團台中市議會書記長李中表示，尊重並要求市府應記取相關教訓。人事權本來就是市長的行政權，豬瘟事件發展至今，可看出相關單位在疫情剛爆發時處理雜亂無章，相關人員的行政疏失給予免職、免去首長職務的處分，黨團尊重市長行政權，也希望市府記取這次教訓，未來在管理、督導更嚴謹。（編輯：龍柏安）1141106