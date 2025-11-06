非洲豬瘟爆發市府開鍘 盧秀燕2度鞠躬道歉：「媽媽做不好」一樣要檢討改進

盧秀燕今天2度鞠躬道歉。圖為先先前畫面。（台中市府提供）

台中近期爆發非洲豬瘟，其疫調有許多缺失，引來了不少批評，台中市府稍早也宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益即日起免去職務，另外，動保處處長林儒良即起也免去機關首長一職。台中市長盧秀燕今（6）日稍早也出面2度鞠躬致歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

盧秀燕今天14時臨時召開記者會，她指出，今天下午開始，有關於非洲豬瘟各項絕大部分的管制措施會陸續解封，市民家人以及產業界的生活可以逐漸回到正常。

「在這時候我有幾句話要表達」，第一，盧秀燕強調，在這次防疫最重要的任務，就是把疫情鎖在案例場，讓病毒沒有外流，地方與中央團結合作、齊心齊力完成這項任務，在這個過程當中，對於中央給地方的指導與協助，自己深表感謝，在這同時也有很多各界的好朋友，包括許多縣市長、民意代表、產業界或是許許多多的市民家人給我們的關心與鼓勵，也一併致謝。

盧秀燕說，第二，在整個防疫的過程當中，她們做得不夠好，身為市長所以必須概括承受，「我應該要道歉」，這時她鞠躬道歉隨後繼續說，除了致歉，在剛才已經發布相關首長的人事異動，另外之前已經啟動的整個事件的調查，現在正在加速進行當中，一有結果就會跟大家公布。

盧秀燕強調，在這個事件當中，讓大家擔心了，自己非常抱歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，台中市是一個努力向上進步的大城市，應該要做得更好，才能對得起大家這7年以來的支持和愛護，「這個案件我們應該也絕對會引以為戒，謝謝大家」，最後她再次鞠躬道歉。

