非洲豬瘟爆發後未增案例 陳駿季：盡速申請重返非疫區

農業部長陳駿季表示，將盡快申請重返非疫區。(資料畫面)

台灣自2025年10月爆發非洲豬瘟以來無新增案例，肉品業者盼農業部能夠盡快向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區，農業部長陳駿季則表示，動植物防疫檢疫署已在準備相關資料，會盡快提出，希望台灣盡早重返非疫區。

自台中梧棲養豬場於2025年10月21日爆發非洲豬瘟疫情以來，皆無新增案例。農業部今（17日）上午舉行「有台灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會時，肉品公司嘉一香董事長陳國訓大讚台灣防疫做得非常好，他指出，雖然去年爆發非洲豬瘟，但全台灣5,442場養豬場，只有台中1處養豬場確診，而農業部實施15天的禁宰、禁運是明智的做法。不過，台灣爆發非洲豬瘟以來，下週將滿3個月，農業部應盡快向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區，讓台灣優質豬肉能再行銷至國外。

對此，農業部長陳駿季回應，根據世界動物衛生組織（WOAH）的國際標準，原已取得非洲豬瘟非疫區資格的會員國，如發生疫情並採取撲殺清場策略，於完成清潔消毒後且後續監測未再檢出病毒者，可在最後案例完成清消滿3個月後再申請恢復非疫區資格。目前動植物防疫檢疫署已準備相關資料，會盡快向世界動物衛生組織（WOAH）提出，希望台灣盡早重返非疫區。

台灣爆發非洲豬瘟以來，政府火速啟動防疫措施，包含全國豬隻禁運禁宰五天、全面禁止廚餘養豬、成立前進應變所等，展現最高規格防疫決心。此事件不僅衝擊養豬產業，更引發食品類股劇烈震盪，飼料大廠大成、卜蜂因禁用廚餘受惠，豬肉加工業者面臨嚴峻挑戰。





