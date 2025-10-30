非洲豬瘟爆發重創食安！近8萬網友表態

台中梧棲1養豬場死亡豬隻檢體中，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，引發民眾高度關心，而根據一份最新網路投票結果顯示，有超過6成網友擔心豬肉食安問題，另外將近7成網友擔心會影響豬肉價格。

根據最新網路投票，超過6成民眾憂心非洲豬瘟爆發衝擊食安（示意圖／報系資料照）

「非洲豬瘟疑似出現本土案例，對你的影響是什麼？」根據《Yahoo 奇摩新聞》從23日到28日所進行的網路投票，在7萬9500名網友投票的結果，有67.3%的網友會因此擔心豬肉的食安問題（非常擔心37%，有點擔心30.3%），另外有20.8%的網友表示不會擔心（完全不擔心6.0%，不太擔心14.8%）。

廣告 廣告

至於是否擔心非洲豬瘟爆發會影響到豬肉價格，則有69.1%的網友投票表示會擔心（非常擔心40.9%，有點擔心28.2%），至於不會擔心的網友則為19%（完全不擔心5.4%，不太擔心14.6%）。

而非洲豬瘟爆發是否會影響國內豬肉產業，68.7%的網友表示擔心（非常擔心37.9%，有點擔心30.8%），另外有18.9%的網友表示不擔心（完全不擔心8.5%，不太擔心10.4%）。

根據最新網路投票，超過6成民眾憂心非洲豬瘟爆發衝擊食安（圖／台中市政府提供）

民進黨今（29）日舉行中常會，身兼黨主席賴清德總統致詞時談到台中爆發的非洲豬瘟表示，面對疫情，中央與地方政府必須緊密合作，積極執行各項防治工作，無論是「落實疫調、精準訪查」，還是「嚴守邊境、持續查緝」，為了國人健康安全，及產業發展永續，第一線執行單位都不容掉以輕心，也不能有僥倖的心理。

延伸閱讀

台中地檢署大動作！檢警調防檢組專案小組 查非洲豬瘟案

非洲豬瘟基因定序 與大陸、越南相似逾99%難確認來源

盧秀燕出招！3大方案挺產業度過疫情 豬肉攤可領4.5萬補助