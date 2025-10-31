非洲豬瘟爆黑數？實拍豬隻數量與編號不符 中市府曝原因

台中爆發全國首例非洲豬瘟，有28頭豬13日流入市面，不過31日卻傳出大安肉品市場當天編列32個拍賣號碼，外界憂心是否有黑數。台中市衛生局表示，32個拍賣號碼為預編，當天實際出場為30頭，其中2頭於運輸途中死亡，最終拍賣28頭。

台中爆發全國首例非洲豬瘟，有28頭豬13日流入市面，不過31日卻傳出大安肉品市場當天編列32個拍賣號碼，外界憂心是否有黑數。（陳淑娥攝）

非洲豬瘟案場13日共計28頭豬在大安肉品市場完成拍賣，第一時間銷售至台中、彰化及嘉義，有些遭攔截，有些被吃下肚。但今日卻傳出13日拍賣當天，大安肉品市場編列32個拍賣編號，外界憂心是否有黑數。

廣告 廣告

衛生局表示，大安肉品市場拍賣流程編號是農會提供之預估數量，非實際拍賣數量。此案梧棲農會於12日預告該案場拍賣32頭豬隻，肉品市場預編了32個拍賣號碼。但13日實際出場為30頭，其中2頭於運輸途中死亡，最終拍賣28頭，均有完整紀錄可供查核，拍賣數量並無不符。

衛生局指出，市府對防疫工作絕不輕忽，衛生局針對豬隻流向秉持將查到哪、公布到哪，確保資訊透明、防疫作業周全，持續守護市民健康安全。

更多中時新聞網報導

陳凱倫出書 劉德華寫序曝光交情

姿勢不良全身痛 中醫教學改善

崔軾玄被孝親楷模「無私」感動