非洲豬瘟爆黑數？實拍豬隻數量與編號不符 中市府曝原因
台中爆發全國首例非洲豬瘟，有28頭豬13日流入市面，不過31日卻傳出大安肉品市場當天編列32個拍賣號碼，外界憂心是否有黑數。台中市衛生局表示，32個拍賣號碼為預編，當天實際出場為30頭，其中2頭於運輸途中死亡，最終拍賣28頭。
非洲豬瘟案場13日共計28頭豬在大安肉品市場完成拍賣，第一時間銷售至台中、彰化及嘉義，有些遭攔截，有些被吃下肚。但今日卻傳出13日拍賣當天，大安肉品市場編列32個拍賣編號，外界憂心是否有黑數。
衛生局表示，大安肉品市場拍賣流程編號是農會提供之預估數量，非實際拍賣數量。此案梧棲農會於12日預告該案場拍賣32頭豬隻，肉品市場預編了32個拍賣號碼。但13日實際出場為30頭，其中2頭於運輸途中死亡，最終拍賣28頭，均有完整紀錄可供查核，拍賣數量並無不符。
衛生局指出，市府對防疫工作絕不輕忽，衛生局針對豬隻流向秉持將查到哪、公布到哪，確保資訊透明、防疫作業周全，持續守護市民健康安全。
霧峰掩埋場爆滲出廚餘水 台中市府澄清：降雨所致
台中爆發非洲豬瘟疫情，全國下令禁止餵豬廚餘。台中議員質疑，堆放廚餘的霧峰掩埋場疑似廚餘水外溢，認為與市府未用防水布；對此，台中市政府澄清，掩埋場空拍低窪處有水，是因日前降雨所致。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
台中廚餘掩埋場爆「餿水溢流」 環保局長：已加強覆土、無問題
台中廚餘政策亂象延燒，民進黨台中市議員30日指出，台中市政府啟用12處掩埋場消耗處理，不過卻未於底部鋪設新的不透水布，在舊有已鋪設20、30年不透水布上，放置大量含水廚餘，產生土壤、水源污染問題討論，並揭露今天鄰近烏溪的霧峰掩埋場已出現餿水溢流問題，質問該如何解決。台中市環保局長陳宏益回應，已立即加強覆土，目前無餿水溢流問題。中時新聞網 ・ 1 天前
學校1天廚餘2頭大象重 南市減量防疫受肯定
台中爆發非洲豬瘟，中央禁止廚餘養豬，處理廚餘去處引起外界關切。台南市議員蔡筱薇今天總質詢指出，台南非洲豬瘟防疫優異，值得肯定。目前南市學校1天廚餘量9公噸，約相當於2頭大象的重量，如何去化廚餘也成為防疫重要工作，要求市府持續把關，做好廚餘減量去化工作。自由時報 ・ 6 小時前
台南學校日廚餘達9公噸相當兩頭大象 教育局：3個月拚減8%
非洲豬瘟引發校園廚餘疑慮，台南市議員蔡筱薇今天在市政總質詢指出，台南市國中小每日營養午餐廚餘量高達9公噸，相當於兩頭大象...聯合新聞網 ・ 3 小時前
環部：廚餘去化中央前進協調所 每日整合去化能量
（中央社記者汪淑芬台北30日電）環境部今天表示，已成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組/廚餘去化中央前進協調所」，自明天起，將每天邀集各縣市政府召開會議，整合全國廚餘去化能量，確保廚餘妥善處理。中央社 ・ 1 天前
台中案場拍賣豬隻疑多2頭 中市府：預估數非實際數
（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟。台中市議員陳俞融今天指出，案場豬隻在13日運送32頭到大安肉品市場，並非市府所稱30頭。中市府表示，肉品市場拍賣流程編號是預估數量，非實際拍賣數量。中央社 ・ 7 小時前
台中環保局官網不提廚餘！反要求基層設攤支援 江肇國：市府應優先防疫
即時中心／温芸萱報導台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中央下令全台禁止使用廚餘養豬，但台中廚餘處理亂象持續延燒，外界批評「廚餘大峽谷」「廚餘湖」。民進黨市議員江肇國今（31）日在臉書痛批，市環保局官網完全不提廚餘防疫，甚至要求清潔隊在11月2日「市民野餐日」擺攤支援。江肇國強調，市府最應優先的「大型活動」，就是認真防疫，保護市民安全，而非花資源辦與疫情無關的宣導。民視 ・ 1 小時前
非洲豬瘟案場污泥最厚10公分 十軍團145人次馳援
（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中非洲豬瘟案場環境髒亂，除堆積雜物，地板淤泥最厚達10公分。十軍團今天表示，派遣58砲指部、化學兵部隊，2天出動145人次投入支援任務，協助清潔及消毒案例場環境。中央社 ・ 5 小時前
非洲豬瘟案場污泥厚重 化學兵待命盼今天完成清消
（中央社記者吳哲豪、郝雪卿台中31日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟，案場經消毒後仍有病毒，農業部畜牧司指出，案場地面有最厚達10公分污泥需刮除，完成清理後化學兵會進場消毒，希望今天完成清消作業。中央社 ・ 7 小時前
行政院拍板紓困 攤商可獲三萬補助
台中非洲豬瘟，豬隻禁運宰半月，行政院拍板攤商補助3萬。短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
分享「 一級生產鏈補助支持方案」 賴清德：政府會做產業的後盾
賴清德於臉書分享因應非洲豬瘟，農業部提出的「一級生產鏈補助支持方案」，包括「飼料差額及廚餘清運油資補助」、「從業人員/業者輔導補助方案」、「提供金融支持減輕經濟負擔」。「挺豬農，也挺產業！」賴清德表示，感謝全國豬農與一級生產鏈夥伴，在防疫期間全力配合政府的...CTWANT ・ 6 小時前
台中霧峰掩埋場遭疑廚餘水溢流 市府：底層都有不透水布
台中市廚餘掩埋場從開放12處縮減到3處，外界質疑環保局將廚餘傾倒進掩埋場，導致霧峰掩埋場廚餘水外溢，卻連一塊不透水布都沒用。對此，台中市副市長鄭照新今天（31日）澄清，就算覆土深度及厚度夠，經過一個晚上後，因為土石比較重，就會沉到廚餘下面，上面會冒水出來；而掩埋坑底下都有不透水布，坑外的水是之前雨水沉積，不是廚餘水溢出。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
醫生「被豬瘟波及」病患提一要求 他曝一堆店家休業：最該關心這點
台灣出現非洲豬瘟，政府下令全台豬隻禁運、禁宰15天，許多市場的豬肉攤和小吃店沒有原料，被迫暫停休業。就連醫生也說，有病患趁這15天到醫院提出「一特別要求」，沒想到自己當醫生也會成為「豬瘟波及戶」。一名網紅廚師也說，現在一堆攤商和店家都休業，去認定誰犯錯是毫無意義的，重點是犯錯之後做了什麼，去預防下一次的意外。鏡報 ・ 6 小時前
獸醫拋2線索查豬瘟破口 嘆市府拿他開刀「若此案成立全國獸醫都觸法」
台中市梧棲區一處養豬場日前爆出全台首例非洲豬瘟，養豬場老農在豬隻出現大量異常死亡時，第一時間未通報養豬場特約獸醫師紀又銘，事後紀又銘被檢方約談，並依違反跨區簽約受行政法處分裁罰。紀又銘雖心寒稱「情義已盡，明年起不再簽特約獸醫師」，昨再提出2重要線索，盼查出病毒破口。太報 ・ 9 小時前
