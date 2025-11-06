非洲豬瘟王姓獸醫佐3點聲明 批中市府報告錯誤百出

（中央社記者姜宜菁、趙麗妍台中6日電）中市養豬場爆非洲豬瘟，王姓獸醫佐今天發聲明稿指出，中市府非洲豬瘟事件專案報告錯誤百出，有3點錯誤須澄清以正視聽；中市府回應，疫調過程相關評論，已移請地檢署釐清。

台中市農業局透過文字稿表示，疫情爆發後，市府立即依照中央指引啟動防疫措施，同時展開相關人員疫調作業，並即時更新資訊向外界說明，讓事件全貌公開透明。

農業局說明，對於各界在市府疫調過程中相關評論，市府均已移請地檢署釐清，府內並已進行相關人員責任調查與追究。

王姓獸醫佐今天透過民進黨台中議員周永鴻對外發聲明稿，內文提到，市府在疫情調查過程中多有疏漏與錯誤，事實上，他在通報後即全力配合疫調，並明確告知將在10月25日出國，這趟行程早在9月便已安排，絕非如市府所稱「確診後即離境」。

王姓獸醫佐說，他10月29日凌晨返國後，隨即主動接受檢調單位調查，並以證人身分完成詢問後請回，之所以選擇先行沉默，是為避免模糊焦點，讓相關單位能專注於疫情控制與防堵；但台中市議會的非洲豬瘟事件專案報告書仍錯誤百出、資訊不實，因此要澄清事實以正視聽。

針對市府調查報告說豬農有跟他諮詢一事，王姓獸醫佐對此澄清，他10月10日傍晚接到豬農電話，豬農提及豬隻流鼻血、詢問其他豬農都說疑似放線桿菌胸膜肺炎（app），但因連假期間，他也無法帶獸醫前往確認，「沒有諮詢，只有被告知」。

王姓獸醫佐表示，當豬農在電話中問怎麼辦時，他反問「如果是app的話，場裡有什麼藥，他說有剩的藥」，他就回覆豬農「那也只能試試看，看怎樣再觀察一下吧」，但他實際上也不知道豬農後來投什麼藥，因此市府調查報告說他有治療顯然有誤，因為上述行為根本不是治療行為。

王姓獸醫佐認為，市府調查報告說他10月13日有通報，顯然有誤，因為通報者根本不是他，他也不知道14日獸醫既然去現場，為何不強制採檢。

王姓獸醫佐還原當時情況為，13日只有接到豬農電話說正常要出豬，他因此認為狀況應是有改善；一直到10月19日再度接到電話說公母豬都有死亡且數量增加，雖然豬農說公職獸醫14日去看過，但他根據經驗研判覺得有異狀，所以答應20日了解狀況，並且說服豬農必須要通報。（編輯：陳仁華）1141106