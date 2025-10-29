台中爆出首例非洲豬瘟案例，針對邊境防疫作為，管碧玲說明，海巡署邊境管理有兩個重點，包括小三通的乘客、貨物檢查與岸際豬屍處理，根據統計，民國107年到114年有179隻海漂豬，其中20件是陽性。

管碧玲說，「每一隻豬屍只要是發現了，我們都把牠當作有可能是非洲豬瘟，在這個假設的情況下，全副武裝的去處理。」

立委要求查明漏洞加強防堵，民進黨立委蘇巧慧質疑，豬隻死亡個案出現後，獸醫師第一時間到場但未採檢，直指這是整起案件第1個漏洞。

廣告 廣告

蘇巧慧表示，「300頭豬的養豬場，20頭豬能夠一次性死亡，這個如果還不叫異常的話，那我不曉得什麼才叫做異常，妳現在作為署長，我已經給妳這個樓梯了，妳竟然還在說妳不加嚴。」對此防檢署長杜麗華回應，「加嚴，已經有加嚴了。」

國民黨立委牛煦庭則指出，郵寄內含豬肉製品包裹入境雖然可罰最重100萬元，但農業部的法令暗藏「首次非故意」免罰的漏洞，要求農業部在3日內提出檢討修正方向，儘速彌補防疫制度上的破網。

牛煦庭在質詢台詢問，「廢掉變成說只要我一抓到，相對來講，我比較容易裁罰成功，會不會有點嚇阻效果？」關務署長彭英偉表示，「當然重罰有嚇阻的效果，但是重罰你還是要有證據，證明說他是故意走私。」

而非洲豬瘟入侵，也被懷疑與境外風險產品透過淘寶平台輸入台灣有關，行政院長卓榮泰也要求境外電商限期落地納管，否則下架。

經濟部長龔明鑫說，「現在對中資的來台營業的管制，是以行業別作為基準，電商沒有這個行業別，電商的主管機關是數位發展部，那兩岸的管理機關是陸委會，我們再來討論一下。」

龔明鑫也進一步表示，跨境電商也涉及小包裹的運送及檢查，與稅務有關，因此淘寶落地也與財政部、交通部業務相關，需要召開跨部會議討論後才能定案。

更多公視新聞網報導

防範非洲豬瘟移入 機場入境手提行李皆需查驗

非洲豬瘟疑與「境外輸入」有關 卓揆：境外電商應限期落地納管

農業部說明廚餘覆土標準 未來廚餘養豬場將加裝監視器

