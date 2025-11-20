非洲豬瘟疫後續／4涉案被告2人收押 中檢分簽多件他字案

台中近期爆發非洲豬瘟事件。 （翻攝自市府官網）

從10月底爆發非洲豬瘟事件，經案例場豬農陳姓父子被收押禁見、台中市長盧秀燕開鍘市府3名一級主管、多次公開鞠躬道歉，似乎暫告一段落，但全案疏漏點甚多，台中地檢署專案小組為釐清案件來龍去脈，除將豬農陳姓父子（在押）、陳姓、蘇姓司機4人列為偵案被告，另針對市府稽查是否未核實、梧棲區案發廚餘來源及發包流程、廚餘掩埋與焚化作業等依登載不實、偽文、違反動物傳染病防治條例等罪嫌，分簽多件他字案同步進行，深入調查中。

全案從非洲豬瘟疫情爆發，台中市府即遭外質疑，是否市府人員延誤通報、採樣，未依照SOP稽查等，台中市議會議員也對台中市變成疫情破口，多次抨擊市長及列席官員。案發後，台中市府隨即將相關文件送往台中地檢署呈報、備查。中檢表示，已受理處理，分簽他案並調閱相關資料，正對文件流程、相關人等進行了解。

10月21日中市梧棲區恰興養豬場疑似檢出非洲豬瘟核酸陽性案件，22日全台禁宰、禁廚餘餵豬，25日經病毒分析確診為台灣首例！中央應變中心再於11/3日公布疫調，推測病毒來自於「未落實蒸煮廚餘」，檢警也調查發現，死亡豬隻送化製的三聯單，甲聯給化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯則由豬農自己保存，甲聯與丙聯被發現數字有落差、疑遭塗改，檢察官康存孝即派員搜索梧棲區養豬場陳姓父子、中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共計4處，約談4人到案說明。

經複訊後，陳姓父子部分否認，僅坦承無法同時一邊蒸煮一邊傳資料，多次是事後才補傳「舊的照片」。檢察官認為養豬場陳姓父子犯後狡詞掩飾、態度不佳，共同涉未落實蒸煮、上傳不實照片、塗改化製三聯單等，涉犯《刑法》行使業務登載不實文書等罪，有湮滅證據、串供之虞，4日法院裁定羈押至今；陳姓及蘇姓司機犯後態度良好，訊後請回。4人同列被告。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

