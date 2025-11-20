非洲豬瘟疫後續1／市府3官遭拔無實質懲處 中檢分他案了解中

台中近期爆發非洲豬瘟事件。 （翻攝自市府官網）

非洲豬瘟前進應變所於本月6日宣布完成防疫任務後，台中市長盧秀燕隨即免除3名市府官員首長職務，作為懲處。市府基層人員是否疏忽稽查？是否稽查、未處理？稽查報告內文為何？中檢表示，已分簽他案調閱相關資料，對文件流程、相關人等進行了解，但對於是否有公務員涉及登載不實等刑責，中檢表示，「證據還不明確」。不過法界人士認為，公務員若怠忽職守致嚴重災害，可能會有刑責，觸及「公務員廢弛職務釀成災害」罪。

這次非洲豬瘟影響國內民生甚鉅，有司法界人士表示，公務員怠忽職守也是可能會有刑責，但通常需要符合特定要件，如《刑法第130條》規定的「公務員廢弛職務釀成災害」，這必須是公務員的嚴重怠忽行為，並與重大災害之間具有相當因果關係，處3年以上、10<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->20251120inv002年以下之罪。另若只是普通過失，通常會依《公務人員考績法》等規定進行行政處分，或依《國家賠償法》負民事責任。

據了解，3名官員在免除職務後，台中市府農業局長張敬昌申請退休；環保局長陳宏益則調到技監職務，局長為13職等，技監為12職等；動保處長林儒良原10職等，則調到經發局專員9職等。

不過市府農業局、環保局在此之前，已對台中市議員提出的非洲豬瘟事件專案報告中，名列懲處2名基層人員，分別是假日去清消的農業局約僱人員，及沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員，被綠營議員譏諷是市長「垂直避難」「高官全數安全下莊」。有議員也認為，被拔官者反而得了個「涼缺」，毫無懲處感。

此外，案發之初承辦人員是否依照SOP查證、採樣、呈報，蒸煮廚餘機長期未使用是否知情未報、虛偽登載，已及案例場違法轉賣廚餘是否知情等，都將是檢警查辦的重點。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

