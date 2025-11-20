非洲豬瘟疫後續2／病毒來源仍是一個謎團 中檢抽絲剝繭追查

台中近期爆發非洲豬瘟事件。 （翻攝自市府官網）

非洲豬瘟中心災害應變中心疫調結果，推論這次非洲豬瘟病毒「可能來自未落實蒸煮的廚餘」，但由於案發的洽興養豬場餵食豬隻的廚餘多元而複雜，不單只有來自梧棲區清潔隊得標簽約的廚餘，還有附近鄰居提供、自家吃剩的廚餘。中檢專案小組認為病毒來源為全案重要關鍵，仍抽絲剝繭，積極追查中。

根據中央災害指揮中心公布調查結果，洽興養豬場業主收廚餘時有動用到養豬場C車輛，但都是以案例場名義收取，C車輛將廚餘載回C養豬場餵食豬隻，經檢驗後，C養豬場由於蒸煮記錄完整落實，採檢豬隻也沒感染跡象，載運廚餘的車輛也為陰性。反而是一起到清潔隊領廚餘的陳姓豬農車輛呈現陽性反應，檢警單位全力鎖定案例養豬場的廚餘來源，進行全面清查。

廣告 廣告

由於陳姓豬農自承也蒐集附近鄰居廚餘和自家吃剩廚餘餵食豬隻，經市府擴大進行廚餘稽查，針對該養豬場方圓五公里內登記有案的17家越南等東南亞小吃店進行查訪，最後零散在巷弄內的小吃店也不放過。不過經查結果，均呈現陰性反應。

檢方專案小組認為，凡走過必留下痕跡，強調防範動物傳染病擴散、維護公共衛生及畜牧產業安全，為當前首要工作，中檢持續結合中央與地方防檢、警政及相關單位之力量，依法開展偵查程序，周延蒐集證據，儘速釐清全案事實真相。

更多鏡週刊報導

非洲豬瘟疫後續／4涉案被告2人收押 中檢分簽多件他字案

非洲豬瘟疫後續1／市府3官遭拔無實質懲處 中檢分他案了解中