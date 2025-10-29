「非洲豬瘟疫情不可能蓋牌！」醫拆解病毒爆發細節：故意延遲通報是沒常識說法
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，外界關注案例場的感染來源，農業部長陳駿季今（29）日表示，本周五應可完成基因定序，但即便完成，也無法確定病毒是來自中國還是越南，原因在於，比對需依靠各國上傳的基因序列，但中國並未將其基因序列公開，因此無法進行比對。對此，經常針對時事發表評論的醫師沈政男指出，其實可以在網路上查到，這些病毒序列不是在世衛組織公告，而是在學術網路資料庫。
沈政男在臉書發文表示，上次米酵菌酸中毒事件，就應該跟中國請教了，但就是沒有，結果現在非洲豬瘟也是沒有。今日記者會也有人詢問高毒性與低毒性病毒株的問題，官員答不出來，其實檢驗基因序列也可以確認。他直言，「不是說一開始爆發的國家就是高毒性」，如果中國的低毒性病毒傳過來，也是會在台灣造成疫情。
沈政男指出，目前仍沒有其他養豬場爆發疫情，顯然就是沒有從梧棲養豬場擴散出去。然後說是專家已經檢視台中市的疫調報告，但給了什麼分析與建議嗎？就只有說要派專家幫忙台中做調查。專家不是應該告訴我們，到底病毒什麼時候傳進來？R0值是多少嗎？
然而，沈政男提到，到現在都沒人討論，到底梧棲農場的格局是多少豬隻養在一起？還是全部養在一起？這會影響R0值。如果R0值有3到4，而豬隻都沒有隔開，那麼絕對不是9月就有疫情，因為早就傳得亂七八糟了，不會放到10月10日才發現。
沈政男強調，非洲豬瘟病毒很毒，即使養豬場主人沒有相關傳染知識，也會察覺不對勁，因為豬隻很快就會大量死亡。所以說，「故意延遲通報」是沒有常識的說法。
沈政男更直言，「非洲豬瘟疫情不可能蓋牌啦，除非豬隻會自我隔離，避免相互傳染！」
