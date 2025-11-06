非洲豬瘟疫情今解封盧秀燕感謝中央合作與各界支持
▲杜文珍次長贈市府與媒體越光米，寓意將非洲豬瘟病源清光光。
非洲豬瘟疫情獲得控制，中央宣布中午12時起解除活豬禁運，今（七）日凌晨起恢復屠宰與拍賣。市長盧秀燕出席非洲豬瘟前進應變所記者會表示，中央與地方通力合作防堵疫情，感謝所有防疫人員、市民及產業界的支持，解封不等於防疫工作結束，目前全國一致仍禁止以廚餘養豬，市府針對案例場與案主住家持續監管，學校剩食禁止打包措施再延長一週，確保疫情不復燃，呼籲全民共同遵守管制，守護台灣豬產業安全。
盧秀燕表示，非洲豬瘟病毒極具傳播力與高致死率，防疫任務艱鉅，感謝中央災害應變中心第一時間的指導與協助，與市府共同成立前進應變所共同防堵疫情。經過全體防疫人員與養豬戶的努力，疫情已成功控制，今日中午起解除禁運，民眾明日起即可買到新鮮國產豬肉。
她強調，全國仍持續禁止廚餘養豬，市府也會繼續嚴密監控，案例場與住家仍繼續追蹤；此外，學校營養午餐可恢復使用國產溫體豬，但因台中是疫情所在地，因此剩食禁止打包的措施仍延續一週並密切觀察。另外，也提醒全民包含媒體勿進入屠宰場採訪，市府將統一提供相關畫面，確保現場防疫安全。
副市長鄭照新表示，雖然禁運禁宰將解封，但市府防疫工作不僅不鬆懈，反而持續加嚴。全市418個豬肉攤持續全面清消，並配合中央推動溫體豬上市後的價格穩定及總量管制。同時，市府強化餐飲業食材品質與廚餘流向稽查，每日訪視154處養豬場，59處高風險場持續消毒監控。
截至11月4日，化製跟車採樣與42頭活豬檢驗皆為陰性，廚餘全數採焚化發電，未有掩埋情形；此外，台中發現4頭寵物豬，3頭檢驗為陰性、1頭待檢驗結果。梧棲案場周邊小吃店17家均無違規，案場住家二次採檢，9件樣本亦全數呈現陰性。
農業部常務次長杜文珍表示，呼籲運豬司機勿急於出車，依時段安全運輸即可，感謝全體養豬戶15天來的配合，成功將疫情控制於台中，全國其他地區維持清零，讓國人能再度享用新鮮的台灣豬肉。杜文珍強調，中央應變中心仍持續運作，包含豬場生物安全、異常通報、採檢送樣及屠宰場清潔消毒等皆須加強，未來也將持續落實監測與防疫，努力爭取台灣重返非洲豬瘟非疫國。
農業局指出，農業局及動保防疫處結合各區公所人員，加強養豬場巡查與採檢，嚴防疫情入侵、守護畜牧產業。截至11月5日，全市完成154場健康訪查，針對59場高風險場的採樣結果均為陰性；另外對於22場、53頭豬隻斃死豬的分析調查，並無集中特定養豬場，檢驗為陰性，均已依規化製處理。
環保局因應中央宣布禁止廚餘養豬，已強化廚餘分類、收運及去化機制，以「焚化發電為主、沼氣發電為輔」方式推動，並將依中央政策規劃多元去化管道，降低疫情風險，兼顧環境衛生與能源再利用。
衛生局表示，因應疫情啟動食安專案稽查，截至11月5日共查核1,185件，包括55家東南亞餐飲業135件產品，均未違規。因中央自今日中午恢復活豬運載，明日零時起恢復拍賣、屠宰及運輸，衛生局已提前輔導肉品運送業者，要求落實車輛清潔消毒及運輸管理，今日已全數完成清消確認。
經發局表示，全市45處公有市場共233攤每日追蹤豬肉價格與來源，目前僅梧棲第一市場1攤販售進口冷凍豬肉。市府10月31日推出「加碼補助豬肉攤商」方案，每攤補助1.5萬元，11月3日啟動發放，截至今日已發放至39處市場、341攤，累計511.5萬元，發放率逾9成。因應明日零時起恢復屠宰及拍賣，已責成市場全面清消、加強環境與設備消毒，持續監控肉品流向，穩定民生供應。
其他人也在看
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 5 小時前
海鷗沒來「準鳳凰」強度開飆！粉專揭「1超鬼助攻」恐北轉掃台了
生活中心／綜合報導今年第25號颱風「海鷗」強度升級到中颱，朝南方移動的海鷗沒有對台灣造成直接影響，不過就有最新消息傳出，原本位於關島附近的熱帶擾動90W，增強為熱帶性低氣壓TD29，可能會在24小時之內生成第26號颱風「鳳凰」，就有氣象粉專指出「這時間點」將可能出現另一波冷高壓南下，讓路徑北轉機率升高，最新路線預估曝光。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 7 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新預測！氣象署：下週三開始影響「全台有雨」
[Newtalk新聞] 目前位在關島附近的熱帶性低氣壓TD29將在今(5)天增強為今年第26號鳳凰颱風。中央氣象署公布最新路徑指出，鳳凰颱風將在本週末北轉，往台灣方向移動，預計下週三開始影響各地天氣，屆時，受颱風外圍環流影響，全台有雨。 今日上午熱帶性低氣壓TD29位於北緯8.0度，東經143.4度，即關島附近海域，正以每小時19公里速度，向北北西前進。其中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速為每秒15公尺，瞬間最大陣風可達每秒23公尺。 氣象署預報員黃恩鴻說明，氣象署最新模擬路徑和之前相比更加集中，預估熱帶性低氣壓TD29將在今天增強為輕度颱風，並在本週末移動至菲律賓北側海面後北轉，影響台灣機率增加。氣象署預估，鳳凰颱風將自下週三開始影響台灣，其外圍環流將使北部、東半部地區和恆春半島出現短暫雨，中南部地區則有局部短暫雨發生機率。 至於鳳凰颱風是否和東北季風產生共伴效應，致使北部及東北部地區降下致災性豪雨，黃恩鴻表示，就目前鳳凰颱風模擬移動路徑來看，兩者之間有機會在台灣北方海面產生共伴效應，需特別留意鳳凰颱風發展情形，預先準備防災措施。查看原文更多Newtalk新聞報導奴才們集合囉！台新頭殼 ・ 1 天前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 4 小時前
全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫
鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 5 小時前
鳳凰颱風最新路徑曝！下週北轉「經過台灣上空」 估風雨全台有感
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2點生成，天氣風險分析師吳聖宇預測，鳳凰颱風下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三就會經過台灣上空。雖然颱風強度在接近台灣前會有所減弱，但因屬大環流系統，仍可能對各地帶來明顯風雨，且週日晚至下週一白天大台北、宜蘭地區可能出現東北季風與颱風外圍環流交會的顯著降雨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
"鳳凰"生成挑戰強颱 "路徑估北轉"下週全台有風雨
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風凌晨兩點正式生成！預估將會持續朝菲律賓前進，登陸後北轉，不過之後導引氣流微弱，颱風會沿著台灣海峽走、從西南部穿心出海，還是掃過恆春半島，走東部海域，現在還沒個定論。不過專家呼籲不可輕忽，各國預測鳳凰都有機會挑戰強颱，再加上東北季風可能與外圍環流發生共伴，屆時全台都會受到影響！中央氣象署預報員朱美霖：「清晨兩點形成的26號颱風鳳凰，它目前早上8點的位置，是在鵝鑾鼻的東南東方，大約2530公里的海面上。」秋颱鳳凰生成，包含中央氣象署在內，各國預測鳳凰巔峰強度，至少都達到中颱上限。而且七級暴風半徑，更有機會挑戰300公里。專家形容鳳凰，是又強、又大的怪物！中央氣象署預報員朱美霖（圖／民視新聞）中央氣象署預報員朱美霖：「鳳凰颱風未來大致上面，是受到北方太平洋高壓的勢力，導引往西北西的方向移動，週一之後會逐漸來到，太平洋高壓勢力的西側，這個時候導引氣流的強度，就比較沒有這麼強，那颱風也有逐漸在往北迴轉的這個趨勢。」目前歐美預測路徑，都已逐漸收斂，鳳凰幾乎可以確定，會先穿心菲律賓，週二出海後，北轉，沿著台灣海峽北上，或直接登陸。當然也不排除，偏折角度更大，颱風會掠過恆春半島，進入東部海面。氣象署預估，週日入夜後，開始變天，北部、東半部，降雨機率提高，海邊出現長浪。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅。強又廣的外圍環流，再加上北方東北季風南下，全台有雨，確定躲不掉。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅（圖／民視新聞）聲源：天氣風險公司資深顧問吳聖宇：「過了菲律賓之後一定會減弱，到臺灣的時候不會是強颱，但是這個颱風它本身的範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，但是這種比較大型的颱風過來的時候，影響的程度應該還是會不小。」北轉角度、強度變化，將是未來關注焦點。秋颱蓄勢待發，民眾不可輕忽。原文出處：秋颱「鳳凰」生成！ 恐以強颱之姿北轉襲台 更多民視新聞報導鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷民視影音 ・ 3 小時前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰恐成57年來「11月首登陸」颱風 下週二.三風雨強
台北市 / 綜合報導 鳳凰颱風在今(6)日凌晨生成，雖然現在距離台灣還有2千多公里，不過目前氣象署認為，鳳凰在通過呂宋島、向北轉之後，不排除有侵襲台灣的可能性，一旦 它 直撲而來，有可能挑戰57年來第一個在11月登陸的颱風！當然現在路徑上還有一定變數，不過現在氣象專家都認為，無論北轉角度如何全台都可說是風雨有感，下週二三就會是影響最劇烈的時候。今日一早小朋友手拉手來到高雄科學工藝館外，卻怎麼也找不到滿心期待的超巨型多啦A夢，原來是因應颱風來襲只好預防性撤除暫時休息，幼兒園老師說：「爸爸媽媽都有告訴他們說，因為颱風的關係，所以他們今天早上來的時候就有分享，就有發現說，欸，不見了，一點點可惜，因為我才剛回國沒看到，我今天有在找，但如果是颱風天的話，我覺得這樣比較安全。」事實上多啦A夢的好朋友大雄靜香在昨(5)日晚間已經先早早收工，12公尺高的哆啦A夢氣偶也得先消風，畢竟鳳凰颱風剛剛生成，有機會挑戰50多年來第一個11月登陸的颱風，上一個是1967年的強颱吉達。而這回鳳凰所經區域海溫高，溫暖環境有利於長胖，預計在週日前後可能會增強為巔峰狀態，不只近中心風速每秒48公尺，暴風半徑更上看到300公里。天氣風險公司分析師吳聖宇說：「過了菲律賓之後，一定會減弱，所以它到台灣的時候不會是強颱，但颱風它本身範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，影響的程度應該還是會不小。」鳳凰颱風到底怎麼走，目前各國看法越來越一致。包括美國日本台灣的氣象署都認為鳳凰會先登陸呂宋島，接著再往北轉，關鍵就在於轉折的角度大小，決定颱風是否直接侵襲台灣，但無論如何風雨勢必躲不掉，下週二三兩天影響最為劇烈。中央氣象署預報員朱美霖說：「到時候我們在北部東半部這邊的降雨，會比較持續而且明顯，不排除會有一些局部大雨或是豪雨發生，而中南部這一帶，也會隨著颱風逐漸接近，帶來一些水氣。」儘管路徑仍有不確定性，但氣象署也表示，目前不排除發警報，再加上東北季風影響，得留意共伴效應發生，各地都不能掉以輕心。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導受東北季風影響，北部及東部地區今（5）日雲量偏多、局部地區降雨，其他地區晴到多雲。中央氣象署指出，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，其中關島附近的熱低壓「TD29」有機會於今日發展成為第26號颱風「鳳凰」，而不管是走哪條預測路徑，預估週一（3日）接近台灣、週二（4日）影響最明顯，且不排除增強為「中颱」。氣象署預報員黃恩鴻表示，今日受東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮，雲量仍明顯偏多，依舊會有局部降雨出現；其他地區大多可見陽光，只有在山區午後有些零星雨勢，屬於晴到多雲的天氣型態；而今日雲系會逐漸往東遠離，水氣上會愈來愈少。黃恩鴻說，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，「海鷗」颱風目前已逐漸進入南海，持續朝西移動，未來會進到中南半島一帶，對於台灣天氣不會有直接影響；而位於關島海面附近的熱低壓「TD29」，其旋轉中心非常明顯，但中心結構尚未非常紮實，預估今日可能會逐漸發展，形成輕颱「鳳凰」。從路徑潛勢預報圖推估，準颱風「鳳凰」朝偏西北西的方向移動，週末可能會來到菲律賓東方海面附近；9、10日將明顯北轉，但北轉的角度與時間，會決定對台灣的影響，它可能會從台灣東半側外海北上，甚至是特別接近台灣南側海面，或偏西進入中國廣東沿海附近，但無論是哪種路徑，就是週一會接近台灣、週二是影響台灣天氣最明顯的時候，強度不排除會增強至「中颱」，請民眾屆時特別留意。未來降雨趨勢部分，黃恩鴻提醒，明日東北季風減弱、水氣進一步減少，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮可能會有些局部雨勢，其他地區晴到多雲；7至9日各地水氣最少，明顯回溫，各地大致是多雲到晴，只有基隆北海岸、大台北山區、宜蘭與花蓮偶爾會有零星降雨；10日東北季風增強，北部、東半部降雨機率增加，北台灣再度轉為濕涼的天氣型態。未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）天氣提醒。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇 更多民視新聞報導「鳳凰颱風」今日恐生成！專家分析「3可能路徑」準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感颱風「卡玫基」翻版！鄭明典示警：對流爆發中民視影音 ・ 1 天前