非洲豬瘟疫情國內現蹤！關務署擴大執行X光掃描 取消免檢疫通道

台中養豬場出現非洲豬瘟案例，全台邊境如臨大敵。衛福部長石崇良今天（30）受訪表示，已要求各縣市衛生局，本周起增加攤商、超市等肉品稽查，至於國外攜帶輸入物品，配合關務署將擴大執行X光掃描，取消紅綠線查驗，無論入境國是否為非洲豬瘟疫區，一律同等查核。

非洲豬瘟疫情在國內現蹤，立法院社福及衛環委員會今天衛福部長、農業部、財政部、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會海巡署針對「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告。

石崇良會前受訪表示，衛福部食藥署一直有在做後市場稽查，不管是攤商、超市等，都有進行肉品稽查，截至今年10月已稽查超過3.5萬家次，目前沒有發現來自非洲豬瘟疫區的肉品。

另外，石崇良說明，過去攜帶輸入的物品都會經過查核，不外乎兩類，一種是X光掃描，一種是開箱稽核，目前都是由財政部關務署執行。X光查驗會擴大執行，過去有依照入境國分紅線、綠線，如果班次來自非洲豬瘟疫區就要走紅線，現在就是一律同等查核，強化邊境管理。

財政部關務署書面報告指出，針對進口郵包實施100％X光儀器查驗，同時協調中華郵政預先分流中國大陸、越南、泰國等高風險地區進口郵包，並請農業部防檢署的檢疫犬加強嗅聞。針對進口快遞，亦全面取消併袋通關，僅文件類及電商貨物得有條件少量併袋。

另外，關務署已於今年10月24日加強注檢自中港澳、越南及泰國等高風險地區入境旅客、貨物及郵包，提高人工開箱查驗比率。截至10月27日，各關人工開箱查驗共14.9公斤，多為旅客行李和郵包查獲，多來自中國大陸（含香港）及泰國，違規攜帶物品為豬肉腸、肉乾及月餅等。

