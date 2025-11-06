非洲豬瘟疫情暫獲控制 豬農公開信：「全面禁止廚餘養豬」刻不容緩

賴清德昨宣布11/6中午起恢復活體豬隻運送，自11月7日0時起，恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。翻攝自臉書



記者周志豪／台北報導

國內再傳非洲豬瘟，將重啟豬隻屠宰。台灣青農養豬協會、雲林養豬讀書會今串聯豬農發公開信，籲「全面禁止廚餘養豬」已是刻不容緩防疫手段，盼中央、地方權責單位能聽取產業界意見，轉型不只是口號，而要有魄力作為。

豬農更說，防疫也不能只是口號，請中央展現魄力，讓廚餘養豬走入歷史；轉型或許會有陣痛期，但豬農已準備好了，為了數代人的積累、更長遠的未來，希望中央，地方一條心讓養豬王國美名重新榮耀台灣。

豬農公開信直指，這麼多年來豬農都知道，廚餘養豬就是防疫非洲豬瘟最大漏洞，如今不幸在台中爆發第一例，希望權責單位能更積極面對防疫，而非全台防疫措施不同調，讓基層疲於奔命，讓產業界人士繼續惶惶不可終日。

豬農公開信指出，台灣沒有誰非洲豬瘟專家，連病徵都只是參考國外圖片為主，就算是歐洲爆發多次的多數國家一遇到，就是全面淪陷，如今台灣能守住這一波，是因為大家願意一起學、一起扛、一起做。

豬農公開信表示，豬農、獸醫、稽查員、清消隊、基層公務人員，沒有時間噴口水，只有時間穿防護衣、站豬舍、擋疫情；接下來的挑戰還在，產業不能靠「有過沒事」來運作，當下的清零取代不了具體防疫策略。

豬農公開信提到，過去農委會副主委李退之，黃金城都說過，只要發生第一例本土非洲豬瘟疫情，就要禁止廚餘養豬，此刻是否就該思考，不應再為了少數廚餘養豬戶利益，而致數千億養豬產業於危境？

豬農公開信認為，非洲豬瘟疫區已是不可逃避事實，要重回國際勢必然要讓國際相信我們生物安全與畜產環境符合國際標準，這樣也能更有效防堵二次爆發加快重回非疫區，儘速與國際接軌，也讓台灣養豬產業能獲得初步轉型。

豬農公開信表示，全台面對非洲豬瘟都沒有處理經驗，台中市所有人員已經盡力，只希望台中經驗能讓各級單位都記取教訓跟從中學習，唯有畜產升級「進度」才是台灣養豬產業唯一的出路。

