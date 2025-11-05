非洲豬瘟疫情清零達標 豬隻運宰禁令11/6起兩階段解封

台中梧棲養豬場上（10）月22日爆發非洲豬瘟，經過15日豬隻禁運、禁宰等防疫措施後，中央災害應變中心5日召開記者會宣布，已達到非洲豬瘟清零目標，禁運宰令將於6日起兩階段解封，6日中午12時將先恢復活豬運載，7日午夜0時起則全面恢復拍賣、屠宰與屠體運輸。不過廚餘養豬仍維持禁止，並要求各豬肉攤商須於6日中午12時前完成清消作業。

農業部長陳駿季表示，由於此次非洲豬瘟疫情初判與廚餘未確實蒸煮有關，因此未來若要恢復廚餘養豬，將視全國蒸煮設備是否符合法規、地方稽查與監控是否確實，以及法令是否完備等3項前提而定。

廣告 廣告

中央災害應變中心呼籲，解禁後各養豬場仍應落實生物安全、人車出入管制、自主觀察豬隻健康紀錄與清消等措施，若發現豬隻出現異常死亡或疑似非洲豬瘟症狀，應立即通報當地動物防疫機關。

針對10月23日至11月6日禁運宰令期間受影響業者與從業人員，中央日前推出「一級生產鏈產業補助支持方案」，也確定自7日起開放申請、限期1個月。補助項目包含豬隻延遲上市飼料補貼、因廚餘禁令改用飼料養豬的成本差額補助、廚餘清運郵資，以及肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場與傳統肉攤等相關損失補償。

此外，各縣市列管的溫體豬肉攤商，因禁令期間無法營業造成收入損失，經濟部亦將提供每攤3萬元補貼。補助申請方式將以市場為單位統一填報、由地方政府協助造冊後送交經濟部審核，核准後補助款將直接匯入攤商帳戶。

環境部表示，自7日起將持續稽查各廚餘養豬場廚餘，也會協助與補貼學校、團膳業者及餐廳清運廚餘。

為確保7日順利重新開市，農業部、衛福部等單位今日起已針對全國53處肉品市場、屠宰場及屠體運輸車展開擴大清消作業，豬肉攤位則由經濟部督導地方政府，於開市前完成全面清消。

至於今日上午10時在案例場進行的最新一輪採檢，中央災害應變中心表示，一有結果就會對外公布。雖然3階段非洲豬瘟清零目標已達成，案例場豬隻也完成撲殺，但到年底前仍會持續監測關聯場及野豬，不會在3個月後立即貿然向世界動物組織申請非疫國資格。

更多公視新聞網報導

全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫

非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封

豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點

