非洲豬瘟疫情清零！禁宰令將解除 應變中心：每週仍召開會議監督

中央災害應變中心今（6）日宣布，台中爆發的非洲豬瘟疫情已達清零目標，全國未發現第二例個案。為期15天的活豬禁運禁宰措施，自今日中午起正式分2階段解禁。指揮官陳駿季表示，雖疫情目前呈清零狀態，但防疫措施不可鬆懈，中央將持續每週召開會議，監控疫情並精進防控作為。

應變中心指出，經全面檢驗與追蹤調查，疫情僅侷限於台中案例場，全國其他豬場均未發現感染。豬場、肉品市場及屠宰場已完成三輪全面清查與消毒作業，總計超過1500場次；化製場檢驗車次累計1652輛，所有檢體結果皆為陰性，顯示病毒未擴散。

廣告 廣告

應變中心表示，今日中午已解除活豬運輸禁令，7日凌晨起將解除屠宰場、拍賣及土運作業禁令。解禁後，中央將每週召開一次會議，做疫情相關的監控；並針對肉品市場召開預公調配會議，精準安排豬隻上市量，直至明年三月底，在必要時以抽籤及合作社集中運銷方式來保障豬農收益，若市場數量波動，將啟動冷凍分流調節機制，確保供需穩定。

防疫監控仍將持續，包括全國豬場、屠宰場、化製場的採樣檢測，以及化製車檢驗、異常病蟲監控與環境樣本監測。而在禁用廚餘養豬的期間違反規定者，將立即對該豬隻、豬場進行移動管制，並取消相關補助資格。

針對廚餘管理與野豬監控亦同步強化，廚餘清運維持現有焚化處理方式，學校、團膳及餐廳廚餘持續由環境部協助清理，並由中央提供經費支援。為防範野豬感染，27處廚餘掩埋場已展開巡查，43台紅外線自動相機已完成架設，其餘場地將於明日完成部署。

應變中心提醒，面對非洲豬瘟應持續保持防疫警覺，遵守廚餘養豬相關規範，守護國內豬隻安全，並珍惜食材、避免浪費。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

王姓獸醫佐不忍了 發「3點聲明」批台中市府非洲豬瘟報告錯誤百出

非洲豬瘟案例場仍驗出陽性 陳駿季：不代表具活性、持續清消採檢至陰

「媽媽做不好要檢討！」盧秀燕鞠躬道歉 台中拔3官