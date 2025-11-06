非洲豬瘟疫情燒15天 盧秀燕終於道歉 但只對台中市民

盧秀燕公開道歉。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市梧棲區一處養豬場於10月10日爆發非洲豬瘟疫情，10月22日全國開始禁止屠宰及販運豬隻，相關產業鏈損失超過2000億，各界罵聲不斷持續了15天，台中市長盧秀燕終於在今（6）日下午公開道歉，但卻只有對台中市民。以下是她發言全文：

各位親愛的市民家人，大家辛苦了。今天下午開始，非洲豬瘟絕大部分的管制措施都會陸續開放解封，市民家人跟產業界的生活可以逐漸回到正常，這時候我有幾句話要表達：

這次防疫最重要的任務就是「把疫情鎖在案場、讓病毒沒有外流」。我們和中央團結合作、齊心齊力完成這項任務，過程中，對於中央給我們的指導和協助，我深表感謝。在這同時，也有很多各界的好朋友，包括許多縣市首長、民代、產業界及許許多多的市民家人給我們關心鼓勵，我一併致謝。

第二，在整個防疫過程當中，我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉。

除了致歉，剛才我們已發布相關首長的人事異動，之前已啟動的整個事件調查，正在加速進行當中，一有結果就會跟大家公布。這個事件當中，讓大家擔心了，我非常地抱歉！媽媽做不好，一樣要檢討改進。

台中市是一個努力、向上、進步的大城市，我們應該要做得更好，才能夠對得起大家這七年來對我們的支持和愛護。這次案件，我們絕對會引以為鑑，謝謝大家。

