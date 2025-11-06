非洲豬瘟疫情獲控制 全國恢復活豬運輸屠宰 台中營養午餐禁打包延1週

台中市長盧秀燕表示，台中是本次疫情爆發地，相關防疫控管不會鬆懈，學校營養午餐禁止打包外帶措施再延長一週。資料照片

非洲豬瘟疫情獲得初步控制，中央疫情應變中心宣布今天中午起，恢復全國活豬運輸，明天（7日）凌晨起開放屠宰與拍賣，但「禁止廚餘餵豬」規定仍持續維持；市長盧秀燕表示，台中是本次疫情爆發地，相關防疫控管不會鬆懈，學校營養午餐禁止打包外帶措施再延長一週。

非洲豬瘟前進應變所今日召開記者會，指揮官、農業部次長杜文珍指出，過去15天各界齊心防堵，疫情已成功控制在台中案例場，全國其他地區均為「清零」。

杜文珍強調，中央災害應變中心仍持續運作，防疫工作並未結束，包括豬場生物安全異常通報、肉品市場與屠宰場管制、消毒與監測等措施都必須維持高標準執行；只有當台灣重返世界動物衛生組織（WOAH）「非疫國」名單，任務才算真正完成，呼籲民眾持續配合防疫通報與生物安全作業。

廣告 廣告

盧秀燕感謝中央第一時間派出專業團隊成立前進應變所，讓疫情未外流擴散。她指出，目前僅屬「部分解封」，仍維持全國一致禁令，包括全面禁止廚餘餵豬，台中市府也持續以「人盯場、人盯桶」方式嚴密稽查。昨日市府接獲舉報有飼養寵物豬案件，共4頭，目前3頭採檢為陰性，剩餘1頭今採檢中，盧秀燕也提醒市民「寵物豬同樣禁止餵廚餘」。

針對營養午餐，盧秀燕表示，全市約有30至40萬名中小學生，明日起可恢復使用新鮮國產溫體豬，但剩食仍不得打包外帶，將再觀察一週後評估是否解禁。此外，案例場及周邊住家仍維持嚴格封鎖，警察與動保單位每日監控，第二次採檢的9處環境樣本皆呈陰性。

配合全國解禁措施，台中市府昨日起全面清消屠宰場、豬肉攤與運輸車輛。市府經發局長張峯源指出，中央調節全國豬隻拍賣量，首日預計進台中約2,200頭，比平日多約一成，以滿足市場需求。建國市場主委蔡玲欽表示，市場停市15天影響攤商生計，攤商均已完成整備，盼恢復正常營運。

張峯源補充，台中市共有418攤豬肉攤受影響，除中央每攤補助3萬元外，市府再加碼每日1,000元，總計每攤可獲約4萬5,000元補助，協助攤商度過停業期。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

台中噁男商場電梯內玩鳥嚇壞女客 被揪出累犯賠7萬還不夠

環境督察總隊長利用公務伸狼爪 襲胸、硬來...4女下屬慘受害

網紅爸是假律師／不只騙300萬還教女大生偽造遺囑 獻策「90萬紅包買公證人」