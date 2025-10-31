非洲豬瘟疫情衝擊產業 盧秀燕：推3大支持方案

（中央社記者郝雪卿、吳哲豪台中31日電）對於實施禁運及禁宰政策而受衝擊產業，繼中央昨天宣布補助措施後，台中市長盧秀燕今天宣布推3大支持方案，包括豬肉攤除中央補助新台幣3萬元，市府再加碼1萬5000元。

台中市養豬場出現非洲豬瘟疫情後，中央宣布實施禁運禁宰政策，對於受到衝擊的產業，農業部昨天宣布補助方案。盧秀燕上午出席非洲豬瘟中央前進應變所記者會時，在會中宣布市府加碼推出3大支持方案。

盧秀燕表示，市府今天推出3大支持方案力挺第一線支援防疫及受衝擊的民間業者，由於平常廚餘送焚化及掩埋處理都要付費，支持方案第1項是在防疫期間廚餘進場免處理費以感謝業者的辛勞。

廣告 廣告

盧秀燕指出，第2項支持方案是廚餘司機補助每車次最高1500元，由於駕駛須額外運到廚餘掩埋場及焚化爐很辛苦，且補助可依簽名紀錄回溯至23日起算；第3項則是中央宣布對傳統肉商每攤補助3萬元，而中市同步加碼照顧公私市場404攤豬肉攤補助1萬5000元，合計共4萬5000元。

盧秀燕說，3大支持方案力挺業者感謝配合市府的調度，市府會簡化行政作業，主動聯繫市場管委會及攤商，讓補助儘快到達補助對象。也希望疫情鎖在案場，病毒不外流，產業早日回到正軌。（編輯：謝雅竹）1141031