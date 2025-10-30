非洲豬瘟疫情解封後護豬價 農業部祭2大措施

全國豬隻禁宰、禁運15天，若疫情穩定將於11月6日中午解封，市場預計將多出32萬到39萬頭毛豬，非洲豬瘟中央災害應變中心今(30日)表示，已請養豬協會透過登記秩序出豬，也會監控批發價。(資料照，記者賴筱桐攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出15天的禁運禁宰，若疫情穩定將於11月6日中午解封，市場預計將多出32萬到39萬頭毛豬，非洲豬瘟中央災害應變中心今(30日)表示，已請養豬協會透過登記秩序出豬，也會監控批發價，跌到警戒值就會請冷凍公會進場收購。

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，為圍堵疫情，農業部實施全國為期15天的毛豬禁運禁宰令，農業部長陳駿季在應變中心記者會表示，預計市場將可能會多出32萬頭到39萬頭毛豬，過去每天到市場拍賣的毛豬數量約2.5萬頭，解禁後日拍量可能會增加到3萬頭，但屠宰量能有限，因此已請各縣市養豬協會協助透過登記方式協調秩序出豬，並且會有總量管制，至於數量必須等肉品市場預估屠宰量能後才能確定。

養豬業者盼農業部可在一定期間內定錨豬價，陳駿季說，因為豬肉是生鮮產品，因此不考慮由政府主導保價收購，若政府收購，會衍生後續的凍存費用，若之後釋出到市場，恐怕又會影響現行的市場機制，但會監控毛豬拍賣價格，若拍賣價跌到警戒值，就會協請冷凍肉品公會旗下各業者進場採購，讓冷凍肉品業者採購國產豬取代進口豬，並且也會鼓勵食品加工業者多採用國產豬肉等方式穩定豬價。

目前禁運禁宰期間，農業部協請冷凍肉品業者擴大供應冷凍冷藏國產豬肉，以滿足民生所需，陳駿季表示，也呼籲冷凍肉品業者不要因為目前握有肉源就哄抬價格，也要求業者必須每天回報釋出的冷凍國產豬肉數量，業者也認為產業彼此脣齒相依，配合度高，就目前來說賣場通路的冷凍國產豬肉價格穩定，不過在必要時，政院會啟動物價督導小組聯合稽查。

