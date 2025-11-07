非洲豬瘟疫情解禁 桃園市黃昏市場豬肉開賣吸買氣

忠孝黃昏市場豬肉攤開賣吸引買氣。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕因非洲豬瘟疫情而祭出的全台活豬禁運令解除後，今天全面恢復拍賣與屠宰作業，桃園市養豬協會理事長林承德說，首日平均豬價則落在每公斤100元上下，對於養豬戶、攤商、消費者而言，算是三方都能滿意的穩定豬價。

中壢區忠孝黃昏市場的豬肉攤商郭姓業者因為非洲豬瘟疫情休息了15天，他說，今天下午3點進了2頭豬、3點半開賣，就有消費者急著前來購買，整體來說生意算很好，到傍晚6點左右，2頭豬所剩已不多；他過去平日1天會進3頭豬，怕豬價上漲、生意會不如過去，才只進2頭豬，但他觀察，買氣已經回籠8成以上。

廣告 廣告

多天沒吃豬肉的消費者，今天上午前往早市，因為買不到豬肉而白跑一趟，等到忠孝黃昏市場開始營業，趕忙前往購買豬肉解饞，他們說，豬價相較於非洲豬瘟疫情爆發前，差不了太多，立刻買了回家品嘗，只希望後續豬價能持續穩定、豬肉能持續供應，才不用再煩惱沒豬肉可吃。

忠孝黃昏市場豬肉攤開賣吸引買氣。(記者周敏鴻攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

鳳凰恐轉強颱從南部登陸 連3天影響台灣

盧秀燕率台中市府團隊鞠躬道歉 紀姓特約獸醫師發聲了

「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天

