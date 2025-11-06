非洲豬瘟疫情順利清零 陳駿季送上青檸茶、豬事大吉包致意

非洲豬瘟中央災害應變中心6日於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季(左二)等人出席，說明疫情最新情況。會後部長分送在場記者「清零茶」及小豬流沙包，感謝媒體在疫情期間的報導。(記者羅沛德攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內爆發首例非洲豬瘟疫情，隨圍堵策略成功，目前僅單一案場，全國毛豬於今天中午12時起恢復運載，明天0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，隨清零，非洲豬瘟中央災害應變中心今(6日)特別送出「清0茶」、「豬事大吉包」，感謝媒體這15天的即時疫情報導。

台中梧棲養豬場於10月21日檢出非洲豬瘟病毒陽性，應變中心隨即展開相關圍堵病毒策略，包含全國豬之禁運禁宰、禁用廚餘等措施，指揮官、農業部長陳駿季表示，目前可確定疫情僅在單一案場，全國沒有其他養豬場有類似案例，也確定達到一開始設定的清零目標，這段時間有賴豬農與產業和國人的配合，還有地方第一線防疫人員在這段期間更承受無比沉重的壓力，尤其各縣市動保人員人力配置確實有不夠等問題，但這些夥伴仍落實防疫措施，才能順利清零。

陳駿季表示，應變中心自2018年開設後，都會定期討論疫情進展並擬定措施，未來也會持續討論，也強調所有的防疫措施都是必須中央跟地方一起合作，才能解決問題，他也表示疫情發生後，媒體也都第一時間傳遞即時疫情訊息，陳駿季特別一一送上清零茶(檸檬青茶)與豬事大吉包(小豬造型流沙包)向出席記者會的媒體致意。

