非洲豬瘟疫調初告段落 陳駿季：團隊不解散加強防疫

（中央社記者汪淑芬台北3日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天公布台灣首例非洲豬瘟疫調結果。農業部長陳駿季說，疫調初步告一段落，但疫調團隊不解散，後續還會有更高強度的防疫策略。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第46次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由行政院政務委員陳時中、指揮官農業部陳駿季共同主持，並公布台灣首例非洲豬瘟疫情調查報告。

陳駿季說，疫調結果主要是釐清病毒來源、是否流向其他地方，目前疫調告一段落，但疫調團隊不解散，防疫工作也不會中斷。因調查中發現管理系統中可能存在一些未被確認的情況，會請疫調團隊進一步了解這次觀察到的各種現象與措施，並在後續疫情防控過程中就相關問題檢討。

台中1處養豬場病死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，並於10月25日經病毒分析確診是台灣首例非洲豬瘟。

疫調團隊專家有台大獸醫專業學院退休教授蔡向榮、中興大學副校長同時也是獸醫學院微生物暨公衛所教授張照勤。

張照勤說，疫調的出發點是把案例場有可能引入及傳出非洲豬瘟病毒的因子加以盤點，逐項排除。這次案例是由場內餵食廚餘的肉豬開始發生，後續才傳到吃飼料的仔豬及種豬，餵食廚餘與餵食飼料的豬隻死亡率達統計學上顯著差異，另在有分送廚餘的養豬場，有完整廚餘蒸煮紀錄，場內檢測結果陰性，因此顯示未經蒸煮的廚餘風險最高。

根據疫調報告，台中案例場大量豬隻異常死亡起始點是10月10日，之前是否有零星風險開始，要靠檢體追查，目前無法得知，但可確認廚餘是發生疫情的重要來源，因為有兩個豬場的廚餘是共同來源，如果是共同時間點吃，也會在某個時間都發生異常，但案例場因未落實蒸煮廚餘，爆發疫情，另一個使用同樣來源廚餘的豬場，依規定蒸煮廚餘，並未發生問題。（編輯：李亨山）1141103