非洲豬瘟疫調報告出爐 中市府：目標將疫情鎖在案場 病毒不外流

台中爆發非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心今天公布疫調結果，台中市府表示，感謝中央並肩防疫，將針對疫調報告持續精進，目前最大的目標是將「疫情鎖在案場、病毒不外流」，確保台灣養豬產業的安全，力拚早日達成清零解封。

非洲豬瘟中央災害應變中心3日下午舉行記者會，由農業部次長杜文珍（圖）說明最新疫調結果，針對病毒來源部分，杜文珍指出，目前排除案場相關人員攜帶病毒可能性。（中央社）

台中梧棲一處養豬場於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例。中央災害應變中心今天公布疫調，推論病毒來源是台中案例場未落實蒸煮廚餘，發現有另一個豬場使用同樣來源廚餘，因依規定蒸煮而無染疫。

針對疫調結果，台中市政府晚間透過文字稿表示，感謝中央與中市政府這段時間並肩防疫，因應非洲豬瘟感染案場的危機處理，市府感謝指導，將針對疫調報告持續精進。

中市府指出，目前最大的目標是將「疫情鎖在案場、病毒不外流」，對案場以外的全國豬場與豬隻，不造成感染，確保台灣養豬產業的安全，早日達成清零解封。

針對國軍動員完成非洲豬瘟台中案場清消後，中市府人員在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，恐影響後續解封時程。中市府表示，針對動保處鄭姓人員11月2日因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消一事，中市府將依規全面徹查，不允許任何違規情形發生。

中市府說，將依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，採取最嚴格標準，在最後關鍵期力拚早日清零、全面解封。