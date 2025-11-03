非洲豬瘟疫調指向未蒸煮廚餘還分送他場 中市府送檢調追查

台中梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟，為徹底清消，中央動用國軍移除雜物、鏟地，並請化學兵進場執行清消。（十軍團提供）

台中梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟，中央疫調結果顯示，該場疑因未落實廚餘蒸煮導致感染，且還將廚餘分給其他養豬場。市府懷疑飼主未據實說明，已將相關資料移送檢調；環保局則強調，對內部稽查疏失將展開檢討。

中央疫調團結果指向，案例場未確實蒸煮廚餘致豬隻感染，另發現該場除自行前往梧棲清潔隊載運廚餘外，還將剩餘廚餘分給C養豬場，但因C場落實高溫蒸煮，並未染疫。

環保局表示，梧棲清潔隊近十年廚餘皆由該場標得，未供他人使用；但中央疫調指出，飼主陳姓老農除自行載運外，C養豬場也會派車領取載運。環保局強調，每次收運廚餘須簽名備查，若有冒名或不實情形，已調閱監視畫面追查。

針對案例場是否涉及分送廚餘、申報不實，環保局指出，若違反《廢棄物清理法》，最高可罰300萬元。C養豬場雖具廚餘再利用許可，若冒名使用或未如實申報，也將依法裁處。

環保局並懷疑，該豬農使用的廚餘來源不僅來自梧棲清潔隊，相關疑點已移送檢調偵辦。

而針對中央應變中心指揮官杜文珍表示，該場自7月後未再上傳廚餘蒸煮照片，陳姓飼主坦承以舊照片交差。環保局說明，取得廚餘再利用資格的養豬場應每日上傳蒸煮照片，對內部稽查疏失將展開檢討。

環保局也強調，為防範再發生這類情事，已要求轄內廚餘養豬場每日視訊連線盯場並錄影存檔，若查獲使用未蒸煮廚餘、動物性廢渣或屠宰副料餵豬，將會同農業局依《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》分別開罰最高100萬與300萬元。

