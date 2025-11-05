非洲豬瘟疫調源頭指向廚餘 稽查案場5公里內東南亞小吃店

打開冷凍櫃拿出豬肉提供查驗，防堵非洲豬瘟，台中市5日起將梧棲案例養豬場半徑5公里內，合法登記的17家東南亞小吃店列入稽查對象，也包含巷弄內或未登記的小吃店，要嚴防非法廚餘成為防疫破口，首波稽查9間業者並無違規情形。

台中市副市長鄭照新指出，「是否有販售未經查驗，或者是來源不明的食品，第2個我們會查核豬肉產地標示跟來源憑證，第3個會檢查餐廳是否符合衛生規範，第4個我們會去查核他的廚餘是不是能夠合法清運。」

疫調源頭指向廚餘，針對案例場廚餘蒸煮設備情形台中市府公布稽查時間序，豬農口述4月已損壞，但豬農兒子稱7月18日仍在蒸煮廚餘，而且疫情爆發後市府進場清消仍發現有廚餘在設備內，稽查紀錄需要進一步查對，市府也強調絕不包庇。

至於案例場第3度採檢，5日上午10時已進場執行，中央表示將儘快公布結果。同時市府也獲得檢方許可，押解豬農父子返回住家採檢送驗。

台中市衛生局長曾梓展表示，「感謝檢調讓我們能夠將這個人帶回住處，然後我們延續上一次的9個點，再做一個詳細的採檢，這個檢體在昨日晚上，已經連夜送到淡水的動保檢驗所。」

擴大追查範圍，中央也要求市府提供化製場資料回溯至8月1日，另外，防治措施也包含寵物豬在內，4日凌晨，台中太平區在大街上遊蕩的麝香豬被民眾發現通報，由於是非洲豬瘟疫情期間，中央禁止全國豬隻移出飼養場所，台中市府將依《動物傳染病防治條例》開罰飼主5萬到100萬元。





