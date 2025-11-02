非洲豬瘟疫調結果3日公布 前進應變所記者會停開

（中央社記者汪淑芬、郝雪卿台北2日電）台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心明天下午將公布疫調結果，同時上午停開設在台中的前進應變所的記者會，理由是對外資訊必須整合。台中市政府晚間表示，尊重中央決定。

台中梧棲一處養豬場的病死豬10月21日檢出非洲豬瘟陽性反應，之後確診為台灣首例，非洲豬瘟中央災害應變中心10月22日立即於台中成立中央前進應變所，並於每天上午舉行工作會議後對外召開記者會，說明處理情形，應變中心下午也在台北舉行記者會，說明防疫政策。

應變中心日前預告11月3日公布疫調結果。

農業部晚間通知，應變中心明天下午2時召開記者會，由政務委員陳時中和農業部長陳駿季主持，並停開明天中央前進應變所上午記者會。

談到停開明天中央前進應變所上午記者會的原因，農業部說，中央前進應變所只是暫時性設立，現在即將公布疫調報告，對外資訊必須整合，因此明天舉行一場記者會即可。

不過，台中市政府直到晚間7時多才公布台中市長盧秀燕明天上午將出席中央前進應變所記者會的行程，後來得知中央取消前進應變所記者會後，中市府又緊急在晚間9時多通知取消盧秀燕原訂出席行程。對此，中市府晚間表示，尊重中央的決定。（編輯：黃名璽）1141102