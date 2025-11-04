非洲豬瘟疫調 藍批甩鍋地方

國民黨立法院黨團4日開記者會，副書記長王鴻薇（中）、立委黃健豪（右）、廖偉翔（左）表示，中央的疫調報告調查粗糙，包括廚餘蒸煮處理管理鬆散、行政院政務委員陳時中提出非洲豬瘟源頭若要延伸至邊境問題有點牽強，是中央將責任推向地方政府。(中央社)

記者王超群∕台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心三日公布國內首例非洲豬瘟疫調結果，國民黨團四日上午召開記者會，質疑疫調報告漏洞百出，痛批中央甩鍋地方，閃避邊境管理責任。國民黨團強調，病毒株源頭必須徹查，除全面禁止廚餘養豬外，邊境破口疫調更應納入檢討，否則難言保護豬農與阻絕疫情。

國民黨團副書記長王鴻薇指出，中央疫調報告未釐清病毒株來源，卻將防疫責任推給台中市政府，指稱廚餘管理不當是主因。她質疑，台灣為非洲豬瘟非疫區，病毒株不可能憑空出現，卻遭指揮官陳時中稱「邊境破口牽強」，此說法難以服眾。她強調，防疫需中央地方合作，中央避談邊境管理，僅推責廚餘系統，令人不解。

副書記長黃健豪表示，疫調報告僅指向廚餘問題，但中央採樣結果顯示多處廚餘檢體為陰性，卻仍推論「病毒來自廚餘」，顯欠科學依據。他並提到，全國廚餘蒸煮僅要求照片上傳，缺乏即時監控與罰則，系統形同虛設，管理鬆散恐成為防疫破口。

藍委廖偉翔則指出，病毒株必屬境外移入，邊境管制漏洞才是關鍵。他批評中央對走私豬肉、免查驗包裹等問題輕忽，疫情爆發後再將矛頭轉向地方，更顯政治操作。廖偉翔呼籲政府全面清查廚餘來源、邊境檢疫與港區冷鏈，並儘速研議禁用廚餘養豬政策，防止疫情再度侵台。