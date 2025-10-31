非洲豬瘟病毒基因定序 與中、越重組株相似

▲台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，農業部隨即下令全國禁止廚餘養豬。（圖／台中市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，今（31）日農業部公布基因定序結果，與中國和越南重組株相似度分別為99.95%、99.92%。

農業部獸醫所所長鄧明中指出，經過比對，確認為重組株，再跟基因庫比對後，與中國和越南重組株相似度分別為99.95%、99.92%，在序列上無法確切確認來源，另外會跟世界動物衛生組織、基因庫公布，善盡世界公民責任與義務。

鄧明中解釋，定序只是證明或知道病毒基因排列方式，我們也是比對基因庫資料，提供資料到基因庫或是世界衛生動物組織，別人也可以取得資料，若有類似情況，就可以慢慢釐清病毒關聯性。

廣告 廣告

至於序列解碼之後是否就可以確定來源，鄧明中說，病毒也是會演化，雖然DNA病毒演化速度比RNA慢，但仍然會演化，舉例來說，序列比對相似度為99.95%，意即1萬個有5個不同，從不一樣的點，若能比對到來源國最新序列，5個點都相同，就可以確認病毒來源，若無這樣資料，或是對方不公布，就會很難追查，只能說可能來源，就好像祖父、父親、子女，基因有關聯性但不一致。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

非洲豬瘟案場「兩次清消」仍又檢出病毒 國防部化學兵將支援

非洲豬瘟案場「消毒後2處仍檢出病毒」 陳時中要求明提完整疫調

85歲老農未回報無法可罰？陳時中神比喻打臉：這觀念不對