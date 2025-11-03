非洲豬瘟病毒破口不在邊境？沈政男酸陳時中：難怪3+11破口查不到

非洲豬瘟中央災害應變中心今天（3日）公布疫調報告，推測病毒來源可能是未落實蒸煮廚餘，外界關注邊境有無破口，政委陳時中表示，若從邊境進來不會只有一家養豬場有非洲豬瘟，重點仍是落實廚餘蒸煮。對此，時事評論家、精神科醫師沈政男直呼，「難怪3+11破口查不到！」

疫調結論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。（圖／中天新聞）

沈政男今天在臉書上發文表示，今天非洲豬瘟的疫調報告，用大篇幅說明「病毒可能來自未蒸煮的廚餘」。只能用「可能」二字，因為相關廚餘已經沒留下樣本，只能靠周邊發現來推測。

沈政男認為，完整疫調應該回答，既然先前境內沒有病毒，那麼是從邊境哪一個破口進來？是機場，還是海運？更離譜的是，到底來是來自中國大陸，還是越南，講一句「對方沒把病毒基因上傳到世衛，無法辨別」就算了，全世界哪一個首次爆發非洲豬瘟的國家，查不到病毒從哪裡傳來？

對於政委陳時中說，病毒若從邊境進來，不會如此精準，只有一家養豬場有非洲豬瘟，並強調重點是落實廚餘蒸煮。沈政男直呼，「這完全跟疫調結果不符！」如果其他養豬場也有病毒，只是廚餘有蒸煮，沒有發病，為什麼疫情爆發以後全國養豬場都沒有查到病毒？至少環境中會查到，「難怪3+11破口查不到！」

沈政男指出，梧棲清潔隊只提供廚餘給一家養豬場，就是那家養豬場，因此病毒剛好就是傳到那家養豬場。雖然那家養豬場可能沒有好好蒸煮廚餘，但因為台中市政府沒有延誤通報，因此能夠圍堵疫情，沒有讓病毒擴散出去。陳時中沒搞清楚的是，不是病毒已經到處散播，而是很可能病毒已從邊境破口進來好幾次，先前剛好都有被蒸煮掉，但這次沒有，於是爆發疫情。

陳時中。（圖／中天新聞）

沈政男表示，證據是，根據環境部數據，「全國435家廚餘養豬場上傳申報率90%以上共358家，占82.3%；申報率介於60%至90%共50家，占11.5%；申報率低於60%共27家，占6.2%。」把圍堵病毒完全寄託於養豬場好好蒸煮廚餘，好像全台灣只有那家梧棲養豬場違規，未免太小看廚餘蒸煮的問題了。

對於記者會中有媒體提問，先前中央說，「疫情可能在九月就出現」，今天與會專家雖然有點支吾其詞，但意思就是豬隻大量死亡是10月10日才開始，而疫情通常一傳進去就會造成大量死亡，「這不就是台中市政府沒有延誤通報的證據嗎？」另一個證據便是：病毒沒有散播到其他養豬場。非洲豬瘟病毒很毒，就是不可能蓋牌，而各國文獻都說，從病毒進去到發現疫情平均大約10多天，跟台中市政府的處理速度一致。台中市政府這次被綠營抓到沒有確實督導廚餘蒸煮的小辮子，當然他們逮到機會就猛打，但大局就是疫情沒有擴散出去，已經把損害減到最小。

沈政男認為，依照陳時中的說法，把廚餘蒸煮好就會沒事，那麼台中市政府以後只需每天派人好好盯住廚餘蒸煮上傳畫面，必要時每個月派人去養豬場晃一下，記得蓋上稽查章，然後再來若爆發疫情，百分百就是中央的責任。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟個案，全場豬隻已遭撲殺。（資料照）

沈政男說，2021年新冠疫情在台北爆發，當時綠營一直指責雙北防疫不利，一再說「3+11不是破口」嗎？結果陳時中有當選台北市長嗎？他也奉勸想要用非洲豬瘟來打擊盧秀燕的人，人民的眼睛是雪亮的，面對新興疫情，中央與地方都會努力防疫，而且都會犯錯，這時趕快改正，彼此勉勵就好，切莫把敵對陣營當成笨蛋或壞蛋。

