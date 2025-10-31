非洲豬瘟病毒破口！特約獸醫紀又銘拋2重要線索呼籲民眾協助

非洲豬瘟案例場特約獸醫紀又銘發文，點出2條關鍵線索盼查出病毒破口。 圖：台中市政府提供

[Newtalk新聞] 台中市梧棲區一處養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，養豬場老農發現豬隻大量異常死亡，第一時間並未通報特約獸醫師紀又銘，卻被台中市府在疫調之初推出來背鍋，儘管心寒發文稱「情義已盡」，近日仍在社群平台提出2重要線索，盼查出病毒破口。

特約獸醫師紀又銘最新貼文指出，「病毒不會天上掉下來！查了那麼多天，人仰馬翻的團隊看了都不忍心！」，並提出2條關鍵線索呼籲民眾幫忙，包括廚餘來源「梧棲民眾有人知道清潔隊廚餘的來源除了一般廚餘之外，是否有台中港、梧棲漁港漁工或移工會丟棄食物的廚餘桶？」

另外紀又銘還點出「10/1至10/22這段期間是否有人發現其他非這畜牧場的廚餘車輛在梧棲路上？可釐清有無污染破口。民氣可用，找出來源，防堵才能收效！大家想一下。您的功勞可能會名留青史！有任何訊息盡快1999市民通報。」

紀又銘此次並未介入養豬場診斷過程，卻受到波及，不僅被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，今日發文中也指出，「經農業部長官及全國獸醫師聯合會譚大倫理事長告知，執業地點是以縣市為單位，非鄉鎮為單位。如果此案成立那全國的獸醫師幾乎全部觸法。」

