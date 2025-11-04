非洲豬瘟病毒落地台灣 專家籲農業部應輔導家戶飼養戶逐步退場

〔記者楊媛婷／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心昨發布台中梧棲養豬場疫調，最可能病源為未完全蒸煮的廚餘，專家提醒，我國飼養20頭以下豬隻的家戶型養豬場多用廚餘餵養，又因不用畜牧場登記，等同在灰色地帶難控管，建議應逐步輔導退場，另也應針對飼養寵物豬、山豬等飼主列管。

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，應變中心昨發布中央疫調，指出在排除人、豬、車等感染源後，該案場會使用梧棲清潔隊的廚餘外，還有鄰居、自家廚餘，也查出梧棲清潔隊的廚餘還違規流用給C廚餘養豬場，C場都有定時上傳蒸煮資料，案場則是自8月後都沒有上傳資料，甚至上傳的蒸煮照片還用舊照片偽充。

屏科大獸醫系教授林昭男指出，就國外的案例顯示，非洲豬瘟的疫情大都起始於未蒸煮完全的廚餘爆發，除建議廚餘一定要逐步退場外，他也提醒，越南當地疫情難以控管另一原因是後院養豬，在自己後院就養幾頭豬，這類後院養豬都是使用廚餘餵養，較難做到較高層級的生物安全防治。

國內目前的畜牧法規也僅規定飼養20頭以上的豬隻才要做畜牧登記，家戶飼養戶僅需向地方報備，隨病毒落地，林昭男建議，這類家戶型飼養戶有必要退場，「這類家戶飼養戶等同是黑數的存在，又非常難管理，很容易一不注意就成為防疫的漏洞。」

林昭男表示，毛豬拍賣市場幾乎都可追溯到飼主與牧場，但目前仍存在少許「委託代售」制度，這類委託代售的豬隻就是來自這類飼養20頭以下、免畜牧登記的家戶型飼養戶，過去病毒圍堵於境外時，對家戶飼養戶還可以睜一隻眼閉一隻眼，但隨病毒落地台灣後，呼籲農業部應輔導家戶飼養戶退場，另因非洲豬瘟也會傳染寵物豬、野豬等，也認為農業部應針對寵物豬、山豬飼養等也都要訂定規範。

