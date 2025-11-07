非洲豬瘟病毒3次清消殺不死！梧棲案例場「3處仍陽性」 採驗到陰性為止

記者潘靚緯／台中報導

爆發非洲豬瘟的台中梧棲養豬場，經過國軍化學兵清消，採檢仍驗出3處病毒陽性反應。(圖／翻攝畫面)

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，台中市二度清消後，仍驗出病毒陽性反應，中央出動115名國軍包括化學兵，徹底移出雜物送往焚化爐，刮除地板厚達10公分的豬糞汙泥，進行強力清消。非洲豬瘟中央災害應變中心昨(7)日表示，病毒極為頑強，經過採檢仍驗出三處陽性，分別在大門口、冰箱地板、肥育豬舍地面，其中大門口與冰箱在國軍入場清消前，就呈現陽性。

農業部表示將要求台中市政府封鎖、隔離案例場，直到採驗出陰性為止。(圖／翻攝畫面)

農業部長陳駿季說明，採檢驗出PCR陽性並不代表病毒還有活性具感染力，已要求獸醫所盡快做病毒分離，檢視病毒活性反應，也會分析病毒量是否經逐次清消後有遞減趨勢，並要求台中市府必須確實封鎖與隔離，調派警力監控，並持續清消採檢，必須做到採檢結果呈陰性為止。

廣告 廣告

因目前全國僅梧棲養豬場有病例，全國其他養豬場經過3輪清查都是乾淨的，不影響全國豬隻解禁。昨(6)日中午12時起，全台活豬已恢復運載，7日凌晨0時起，恢復活豬拍賣及屠宰。

陳駿季也說，經過專家會議討論，一致認為台中案例場不應該再繼續養豬，不過畜牧場的登記是在地方政府，農業部會將專家會議的意見提供給台中市政府參考。

非洲豬瘟十分頑強，經過三次清消，分別在大門口、冰箱地板、肥育豬舍地面仍驗出病毒。(圖／第十軍團提供)

更多三立新聞網報導

盧秀燕率市府官員鞠躬道歉 遭誤植約談裁罰紀姓獸醫：動保處難辭其咎

再服刑8月可提假釋！Toyz販毒又持有大麻花遭檢追訴刑期 獲判不受理

禁令解封！彰化爌肉飯、肉圓正式回歸 專家：豬多養15天肉質更好吃

員林車站廁所撿到100萬！車手慌張衝「失物招領」被識破 詐團11人落網

