非洲豬瘟盧秀燕急拔3官！綠營轟：只是「政治止血」

台中梧棲區養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，震撼全台。外界批評市府事前防疫不力、事後疫調失當，導致疫情擴散。台中市政府昨（5）日向市議會提出專案報告，僅懲處2名基層人員，引發強烈反彈。輿論壓力持續升高，市府今（6）日中午宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良請辭下台。對此，民進黨市議員認為，市長盧秀燕在為自己「政治止血」。





盧秀燕今（6）日下午臨時召開記者會，深深二度鞠躬向外界鄭重致歉，「媽媽做不好，一樣要檢討」。（圖／民視新聞）

多名民進黨籍市議員對市府延遲的懲處感到不滿，江肇國痛批，市府報告竟僅讓基層人員背鍋，「難道台中市的官員這麼沒有政治良心、這麼不肯負政治責任嗎？」。他指出，直到今（6）日才聽到2名政務官免職，雖然他們下台本來就應該，但仍要求盧秀燕身為防疫指揮官，「你還欠全民一個道歉！」。陳雅惠則指出，盧市長在危機處理上反應遲鈍，非第一時間承擔責任，而是輿論爆發後才讓局長下台，顯示決斷力不足、領導失能，讓市府形象再度重挫。





議員林德宇怒批，兩位局長的下台時間點明顯是為盧秀燕「政治止血」。（圖／民視新聞資料照）

市議員陳俞融直言，議會早已多次要求撤換相關首長，但市府始終拖延不理，直到今日才有所動作，她期許新上任的農業局長吳盛忠與代理環保局長李逸安「不只是坐穩位子」，更要上緊發條，補上防疫破口，強化行政效能。她強調，市議會將持續嚴格監督，市政不能再掉以輕心。議員林德宇更批評，兩位局長的下台時間點明顯是為盧秀燕「政治止血」，因此多拖了一個禮拜，盧市長不是為疫情負責「而是為自己的政治復出秀佈局」，痛斥市長以輿論操作代替誠意負責「只為自己，不為台灣的豬農」。

