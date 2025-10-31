非洲豬瘟破口在哪？傅崐萁：賴清德不禁廚餘

▲我國爆發非洲豬瘟首例，台中市梧棲一家養豬場豬隻被全滅撲殺。（圖／台中市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中爆發非洲豬瘟，綠營猛轟台中市長盧秀燕防疫不力。不過國民黨立院黨團總召傅崐萁今（31）日受訪嗆，明明是中央政府在防堵非洲豬瘟及廚餘養豬問題上失能，將責任推給台中市政府實屬荒謬。

傅崐萁指出，自2019年非洲豬瘟肆虐以來，地方政府曾建議行政院徹底禁止用廚餘養豬，但當時行政院長賴清德並未採納，僅有雲林、花蓮少數縣市全面禁止廚餘養豬。傅崐萁強調，廚餘應經過發酵處理成有機肥再分配給農民或民眾，這才符合文明國家的標準。

傅崐萁批評，經過七年時間，國家仍原地踏步，甚至讓邊境防線失守，使非洲豬瘟病毒再次入侵台灣。他指出，非洲豬瘟病毒致死率極高，一旦感染豬隻幾乎百分之百死亡，全面蔓延將嚴重影響台灣畜產出口。傅崐萁提醒，今年8月台灣剛被世界衛生組織除名為非洲豬瘟疫區，卻因邊境管理不力再度陷入危機，中央政府必須追查背後原因。

對於民進黨將責任歸咎台中市政府，傅崐萁痛批，台中市政府並無邊境檢查權，也無法指揮行政院。他指出，中央政府未積極作為、明知嚴重性卻放任疫情蔓延，這不僅是職務廢弛，更是瀆職行為。傅崐萁批評，從賴清德到現任行政院長卓榮泰，民進黨政府一再推諉責任，將中央失能嫁禍地方。

傅崐萁最後呼籲，國家發生任何災難時，全國應同心協力應對，迅速控制災情，並重建受影響區域。他強調，這才是國家執政者應有的態度，行政團隊應以人民福祉為首要目標，而非推諉責任。

