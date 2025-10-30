非洲豬瘟破口！他靈魂拷問中市府「這3題」
[NOWnews今日新聞] 台中爆發非洲豬瘟案例，不過，台中市府後續公布死亡豬隻數量、案場獸醫師資訊一變再變，甚至傳出化製場三聯單疑似遭到塗改，引發關注；對此，資深媒體人康仁俊今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎？》專訪政治評論員吳崑玉時提出三項疑問，質疑中市府僅聽豬農一面之詞，就判斷10/14當天不採檢，「這樣怎麼說服社會？」
吳崑玉指出，其他地方都沒出事，只有台中的出事，那就是那個養豬場沒按規矩辦事，其他地方可能為了省燃料，沒把廚餘煮足夠的溫度或時間，地方政府相關單位就馬上查場，這就沒有問題，真正的問題不是廚餘。
吳崑玉批評，台中市政府講了很多理由，像五月前都可以正常上傳，六月到九月卻不行，還說老農不懂得使用電腦，難道是在那幾個月突然中風？以前都會用，現在卻不會？那就是胡說八道，這就應該做調查、問話。
主持人康仁俊說到，中市府公布的時序都是哪一天發生什麼事，但他在意的是哪一天的幾點鐘做了什麼事，中市府強調10/14有到現場、但沒採檢，說法是豬農講豬隻狀況有改善，而現場研判也覺得沒問題，但究竟是10/14的幾點鐘到現場？人員到場時，是否掌握前幾天死了幾頭豬？當天死的八隻豬死了沒？抑或只是到場聽豬農的一面之詞？這樣怎麼說服社會？
康仁俊表示，現在的狀況讓大家覺得離譜，第一個原因是，大家以為對豬場最了解的應該是豬農，但中市府卻說他年紀大、死幾頭豬都會記錯，第二則是化製場通報原本可以信賴，中市府卻又說三聯單可能被人竄改，又沒說明三份單據落差為何，第三個能相信的是市政府，但他們卻連特約獸醫師都能誤植，「沒有一個能夠相信，大家要怎麼搞懂整件事情？」
