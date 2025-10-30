非洲豬瘟破防！愛吃的爌肉飯成懷念？ 營養師點破迷思





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】2025年10月下旬，台中養豬場確診感染非洲豬瘟病毒，這是台灣歷經七年嚴密防堵後首次在本土淪陷。政府曾警告一旦病毒入侵將面臨超過兩千億元的經濟損失。如今防線失守，從爌肉飯、排骨便當到滷肉飯，這些國民美食是否還能繼續陪伴我們，成了全民關注的焦點。



病毒存活千日 破壞遠超口蹄疫



非洲豬瘟是DNA病毒引起的烈性傳染病，感染豬隻的死亡率高達百分之百，這比1997年重創台灣的口蹄疫可怕得多。當年口蹄疫撲殺385萬頭豬、損失1700億元，讓無數豬農破產，但成年豬致死率僅約5%。非洲豬瘟病毒在冷凍豬肉裡能存活近三年，這也是各國機場嚴格取締旅客攜帶肉品的原因。

廣告 廣告



2018年疫情在中國爆發後，該國隔年損失就突破千億美元。疫情從2007年起蔓延至超過50個國家，目前仍無有效疫苗或治療藥物，只能靠大規模撲殺阻斷傳播。



病毒不傳人 煮熟豬肉安心吃



劉怡里營養師指出許多民眾最擔心「豬肉還能不能吃」以及「會不會傳染給人」，其實世界動物衛生組織已有明確指出，非洲豬瘟只感染豬科動物，人類不會因接觸或食用豬肉而感染。病毒只能辨識豬隻細胞，對人體細胞完全無效。食藥署指出非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化。



因此，劉怡里營養師解釋即使誤食含非洲豬瘟病毒，病毒不會經消化道粘膜進入體內繁殖，在胃酸的強酸環境下和消化酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死，很難在人體的糞便中檢出非洲豬瘟病毒。食用豬肉首要注意兩點，第一購買有屠宰檢驗合格標章的豬肉，第二務必完全煮熟，也能避免其他寄生蟲等問題。



劉怡里營養師提醒，真正需要留意的是疫情造成豬肉供應減少、價格飆漲，因為豬肉提供豐富的蛋白質、鐵質、和維生素B1等營養素，又是國人最常吃的肉類，可能影響民眾飲食選擇與營養攝取，這才是需要長期關注的健康議題。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸長輩走路踩空、不愛外出恐白內障警訊 別等過熟才開刀

▸1129講座》心悸胸痛別大意 當心瓣膜疾病與主動脈剝離