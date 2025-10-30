非洲豬瘟破防！愛吃的爌肉飯成懷念？ 營養師點破迷思
【NOW健康 辰蘊如／台北報導】2025年10月下旬，台中養豬場確診感染非洲豬瘟病毒，這是台灣歷經七年嚴密防堵後首次在本土淪陷。政府曾警告一旦病毒入侵將面臨超過兩千億元的經濟損失。如今防線失守，從爌肉飯、排骨便當到滷肉飯，這些國民美食是否還能繼續陪伴我們，成了全民關注的焦點。
病毒存活千日 破壞遠超口蹄疫
非洲豬瘟是DNA病毒引起的烈性傳染病，感染豬隻的死亡率高達百分之百，這比1997年重創台灣的口蹄疫可怕得多。當年口蹄疫撲殺385萬頭豬、損失1700億元，讓無數豬農破產，但成年豬致死率僅約5%。非洲豬瘟病毒在冷凍豬肉裡能存活近三年，這也是各國機場嚴格取締旅客攜帶肉品的原因。
2018年疫情在中國爆發後，該國隔年損失就突破千億美元。疫情從2007年起蔓延至超過50個國家，目前仍無有效疫苗或治療藥物，只能靠大規模撲殺阻斷傳播。
病毒不傳人 煮熟豬肉安心吃
劉怡里營養師指出許多民眾最擔心「豬肉還能不能吃」以及「會不會傳染給人」，其實世界動物衛生組織已有明確指出，非洲豬瘟只感染豬科動物，人類不會因接觸或食用豬肉而感染。病毒只能辨識豬隻細胞，對人體細胞完全無效。食藥署指出非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化。
因此，劉怡里營養師解釋即使誤食含非洲豬瘟病毒，病毒不會經消化道粘膜進入體內繁殖，在胃酸的強酸環境下和消化酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死，很難在人體的糞便中檢出非洲豬瘟病毒。食用豬肉首要注意兩點，第一購買有屠宰檢驗合格標章的豬肉，第二務必完全煮熟，也能避免其他寄生蟲等問題。
劉怡里營養師提醒，真正需要留意的是疫情造成豬肉供應減少、價格飆漲，因為豬肉提供豐富的蛋白質、鐵質、和維生素B1等營養素，又是國人最常吃的肉類，可能影響民眾飲食選擇與營養攝取，這才是需要長期關注的健康議題。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸長輩走路踩空、不愛外出恐白內障警訊 別等過熟才開刀
▸1129講座》心悸胸痛別大意 當心瓣膜疾病與主動脈剝離
其他人也在看
死豬三聯單疑有塗改！「數字兜不攏」中檢：分案偵辦
台中市梧棲區一間養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，疫情來源及責任歸屬仍待釐清，依規定應以三聯單登載豬隻數量，但卻出現數字不符的情況。台中市政府今（29日）證實，確實發現疑似塗改的狀況，已將相關資料移送檢調偵辦，強調絕不寬貸。晚間，台中地檢署指出，已經分案偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
疫調再爆疑點！ 死亡豬頭數反覆更正 中市府坦承化製單疑遭塗改送檢調
台中豬場爆發非洲豬瘟，但市府疫調說法卻一變再變，多處疑點也引來外界撻伐，中央也直指台中市提供疫調資訊有10大缺失，其中梧棲案場10天死亡豬隻從117、116頭，來更正78頭，又傳出化製廠三聯單中斃死豬頭數不符，憂心有斃死豬外流，對此，台中市副市長鄭照新今天在記者證實疑似有「塗改」的狀況發生，已送檢調自由時報 ・ 1 天前
廚餘、環境都可能是防疫破口？ 一文看懂非洲豬瘟病毒傳播鏈
台中養豬場日前驗出全台首例非洲豬瘟，獸醫學者強調，案例場豬隻均已遭撲殺，不會有民眾吃到帶病毒肉品的問題。不過若環境中仍殘留病毒，或是有帶病毒的國外醃製肉品流入台灣成為廚餘，都可能成為病毒傳播的破口。非洲豬瘟病毒還會如何傳染？民眾吃豬肉也會成為傳播途徑嗎？台灣養豬業受影響程度有多深？公視新聞網 ・ 16 小時前
太狂！檢舉達人「4個月獲12萬獎金」 網實測：只給1成太少
各縣市政府陸續恢復亂丟菸蒂檢舉獎金制度，「檢舉達人」應時而生，苗栗縣有檢舉達人4個月藉檢舉約630件獲得約12萬元，有人實測單件能得到96元獎金，讓其他網友笑稱簡直是在做功德。中天新聞網 ・ 20 小時前
台中非洲豬瘟化製三聯單疑塗改 中市府：已送檢調
（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中29日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，針對死亡豬隻送化製的三聯單，疑遭塗改造成數字落差，台中市府今天說，確實發現疑似塗改，相關證據已送檢調，若涉及偽造文書一定追究。中央社 ・ 1 天前
非洲豬瘟爆發重創食安！近8萬網友表態
台中梧棲1養豬場死亡豬隻檢體中，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，引發民眾高度關心，而根據一份最新網路投票結果顯示，有超過6成網友擔心豬肉食安問題，另外將近7成網友擔心會影響豬肉價格。中天新聞網 ・ 1 天前
下班喝米酒「鬆一下」酒駕載同事 高速失控逆向撞4傷 55歲男慘骨折
許多工人喜歡在工作結束後，「喝兩杯」抒壓，台中一名55歲陳姓工人，在工地喝了米酒後，開車載同事，行經西區五權路時竟失控衝到對向車道，波及1輛轎車及1部機車，造成4人受傷，陳姓工人自己也因撞擊重傷骨折，警方到場對他施行酒測，發現酒測值超過 1.0mg/L，明顯超標，先送醫治療，後續接受警方訊問，依公共危險移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
如幽靈般的白影現蹤！ 全球首張白化猞猁野外曝光「像鬼影一樣閃現」
根據《National Geographic España》與《Ahora Jaén》報導，年僅29歲的安赫爾・伊達戈（Ángel Hidalgo）平日任職於建材工廠，但對野生動物攝影充滿熱情。他長期在安達盧西亞地區架設自動相機追蹤生態，約一個多月前，他在整理影像時意外發現鏡頭中出現一隻通體雪白的猞猁。「...CTWANT ・ 13 小時前
詐欺水房藏人頭帳戶「死轉手」 26人遭騙逾111萬
刑事局中部打擊犯罪中心，破獲假投資詐欺水房集團，詐騙分工縝密，分成騙錢跟騙個資，要求被害者將存簿卡片 放在指定的電子置物櫃，再由車手將存簿、提款卡藏草叢、置物櫃或三角錐，並以「死轉手」交付車手提領贓款，並以虛擬幣回流境外，至少26名被害人受害，損失111萬元。 #詐欺水房#人頭帳戶#死轉手#分工縝密東森新聞影音 ・ 19 小時前
連晨翔被問婚禮進度 脫口「生完一陣子才恢復漂亮」下秒嚇瘋求饒
連晨翔一發現自己口誤，立即更正：「一直都很漂亮！我講錯話了！」他趕快拜託媒體們手下留情，一邊不忘宣傳影集：「不然我接下來真的會『每天一個人好好的吃飯』。」連晨翔劇中飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中可說是「男女通吃」，連胡宇威都成...CTWANT ・ 19 小時前
亞青運／柔道一日進帳1金2銅！ 黃廼軒摘下本屆第7金
巴林亞洲青年運動會再傳捷報，台灣代表隊第7金出爐！柔道好手黃廼軒在男子60公斤級量級一路過關斬將，直闖金牌戰與烏茲別克阿赫羅羅夫（Davlat Akhrorov）交手，兩人激戰到黃金得分制才分出高下，台視新聞網 ・ 1 天前
旅宿業將開放移工 觀光署：可從事房務清潔等4工作
（中央社記者余曉涵台北30日電）針對旅宿業缺工議題，行政院今天拍板開放中階移工從事旅宿業。交通部觀光署署長陳玉秀表示，旅宿業將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作。中央社 ・ 22 小時前
坦尚尼亞籍貨輪走私大批冷凍肉品 保三獲報"外海攔截"
南部中心／綜合報導防堵非洲豬瘟疫情擴大，全台大作戰中！卻有一艘坦尚尼亞籍雜貨輪，載運5貨櫃總重133噸豬肉等肉品，要運到高雄港卸貨。保三總隊接獲線報後，在高雄西南方外海攔截成功，依違反動物傳染病防制條例等罪嫌查辦。民視 ・ 18 小時前
醫揭幼童再收寧靜車廂警告牌 高鐵回應
[NOWnews今日新聞]醫師李佳燕今（30）日表示，今天上午家中小孩搭高鐵時，又被發了「寧靜車廂」的警告牌，痛批「寧靜車廂」不包括嬰幼兒是大謊言。不過高鐵回應清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 1 天前
番茄每天吃1顆，降血壓、抗發炎、護攝護腺！「這樣吃」效果翻倍 醫大推
「番茄紅了，醫生的臉就綠了」這句老話，其實背後藏著真相！在營養師與心臟科醫師眼中，番茄絕對不是普通蔬果，而是幫助穩定血壓、抗發炎、減緩老化的重要食療幫手。炎炎夏日，正是吃番茄的好時機，一碗番茄沙拉或一杯冰番茄汁，不只能解渴消暑，更能為全身健康加上一道盾牌。 吃番茄 血壓更穩、發炎更少 根據《European Journal of Preventive Cardiology》在2024年的研究指出，在7056名高心血管風險長者中發現，每日攝取110克以上番茄者，其罹患高血壓的風險比每週不到一次者低了36%。不只如此，血壓數值（特別是舒張壓）也有明顯下降，尤其對一級高血壓患者幫助顯著。此外，《Clinical Nutrition ESPEN》在2022年的系統回顧與統合分析指出，攝取番茄製品能顯著降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎問題，如肥胖、心血管病、胰島素阻抗等具有潛在益處。營養師媽媽曉晶的生活筆記總結，番茄不只是「補充維他命」，更是「降低發炎、守住血壓」的超級幫手！ 連泌尿科醫師也愛番茄？ 攝護腺保健的天然好幫手 番茄不只是「心臟科醫師的寶貝」，它也是許多泌尿科常春月刊 ・ 2 小時前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 21 小時前