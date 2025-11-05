非洲豬瘟禁令解封時程今中午研議 盧秀燕：台中備妥「三方案」應變

非洲豬瘟防疫進入最後關鍵階段，中央災害應變中心將統整這15天的監測結果，由中央統一對外宣布解封時間。農業部次長杜文珍今（5）日指出，各地仍須保持警戒，最後兩天「訪視不能停、豬場不能鬆懈」，並要求加強屠宰場、運輸車輛及傳統市場的清潔與消毒作業，確保屠宰與販售流程能順利、安全進行。台中市長盧秀燕也表示，根據行政院說法，中央預計今中午討論是否解除非洲豬瘟相關禁令。

盧秀燕說明，市府已依不同情境規劃三套應變方案，如果全面解封，將依中央指示開放豬隻運送、屠宰、拍賣與上市，並加強屠宰場、豬肉攤與運輸車輛的清消作業；如果部分解封，例如廚餘養豬的禁止措施再延長，市府會繼續提供補貼與津貼，協助業者降低負擔；如果中央最後決定「不解封」，現行禁制與補貼措施都會繼續執行。

盧秀燕表示，廚餘養豬業者若因改用飼料導致成本增加，市府將持續提供補貼，廚餘清運業者的進場費與司機辛勞津貼也會在禁制期間持續發放，豬肉攤每日加碼津貼同樣維持。

若廚餘禁餵令延期，盧秀燕表示「三大補貼」將持續力挺。圖／翻攝自Facebook@農業部

盧秀燕提醒，今、明兩天是疫情控制的最後關鍵時刻，「越到最後越不能鬆懈」，感謝中央與地方防疫團隊這段時間並肩合作，並呼籲各地持續嚴陣以待、謹慎以對。

