非洲豬瘟禁令解除 桃園首日拍賣2573頭豬、價格平穩無哄抬

因應非洲豬瘟疫情，全台嚴格實施活豬禁運、禁宰令達15天，隨著疫情清零，全國活豬禁運令6日中午正式解除，今7日零時起恢復豬隻拍賣與屠宰。桃園市肉品市場依農業部管制頭數基準，今日拍賣2573頭豬隻，桃園市政府今日由農業局、經濟發展局、衛生局及消保官等，針對桃園黃昏市場聯合稽查，視察豬肉價格及供應狀況，實際查訪後售價與疫情前相仿，價格相對平穩。

農業局表示，開放首日豬隻拍賣價格，平均每公斤約110.43元，而為避免豬肉價格哄抬、穩定市場行情，同時為豬農、廠商、消費者三向把關，農業局7日下午即派員前往黃昏市場，視察豬肉攤商價格及供應狀況，經多家訪價結果，豬肉價格於疫情前後售價相同，未有漲價情形。

農業局表示，近期受非洲豬瘟防疫措施及休市影響，畜牧場內可上市豬隻累積增加，為避免開市後短期大量出豬、供過於求導致價格大幅波動，影響農民收益，農業局全力配合中央產銷調節措施，以秩序出豬與均衡供應為原則。市府後續也會持續監督豬隻供需及市場價格，隨時因應。農業局呼籲民眾，目前透過公開拍賣及屠宰的國產豬肉皆有合格獸醫師檢驗，品質把關良好，請民眾安心食用。

為避免非洲豬瘟疫情擴大，桃園市政府配合中央政策，禁止廚餘養豬期間延長至12月6日，並以不改變原來廚餘的收集清運方式為原則，一律「免費處理」，同時啟動「廚餘應變處理作為」，確保廚餘穩定去化、環境安全無虞。（桃園市環保局提供）

桃園市環保局則說，配合中央政策，禁止廚餘養豬期間延長至12月6日，並以不改變原來廚餘的收集清運方式為原則，一律「免費處理」，同時啟動「廚餘應變處理作為」，確保廚餘穩定去化、環境安全無虞。市府呼籲各機關、學校、社區共體時艱，配合落實「廚餘瀝水、減容減量」措施，藉以減輕第一線廚餘收運處理人員的工作負擔。

環保局顏己喨局長表示，桃園市的機關、社區、家戶等產生的廚餘，依原有模式將廚餘交給清潔隊收運，而高中職以下學校、餐廳則交由原來委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者收運，並統一送至桃園市政府環保局指定的處理場所，一律免費處理。在廚餘禁止養豬期間，如遭到棄單無人清運廚餘之機關、學校、社區，請立即撥打專線電話03-3354920，環保局會盡速派車前往協助清運，確保廚餘清運及處理作業不受影響，目前清潔隊已累計協助34所學校，51處社區，及1處機關清運廚餘。

