非洲豬瘟禁宰令解除 傳統市場11/8恢復銷售

台中梧棲上月出現台灣首例非洲豬瘟後，中央啟動全台15天「活豬禁運、禁宰」防疫措施。隨疫情獲得控制、檢測結果全為陰性，農業部今(5)日公布，將自明(6)日中午12時起分2階段解禁，第1階段開放活豬運輸，第2階段自7日凌晨零時起恢復屠宰、拍賣及屠體運輸作業。

非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開第48次會議，由指揮官、農業部長陳駿季主持並宣布，防疫目標已達成，除案例場外，全國未再出現新病例。解禁採分階段方式，是為了讓各地豬隻有充足時間完成檢疫、裝載及運輸準備。

根據農業部規畫，11月7日凌晨起全國屠宰場可恢復作業，最快同日黃昏市場即可供應新鮮溫體豬，傳統市場多數於11月8日早市恢復銷售。農業部畜牧司長李宜謙說明，目前全台每日屠宰量約2.2萬至2.5萬頭，為穩定市場秩序，開放初期將適度調整至近3萬頭，但不會超量，確保供需平衡。

針對禁令期間受影響業者，行政院已核定「非洲豬瘟產業鏈補助支持方案」，補助項目涵蓋豬農、屠宰場、毛豬承銷人及傳統肉攤等，包括：延遲上市飼料費每頭810元、屠宰場人事及勞務損失每頭280元、傳統肉攤暫停營業補助每攤3萬元、毛豬承銷人每人1萬5千元、市場租金損失最高20萬元，以及異地母豬場保育豬死亡損失每頭2,500元。相關申請於7日起開放，期限1個月內，以郵戳為憑。

陳駿季強調，儘管運輸與屠宰鬆綁，但「廚餘養豬」仍然禁止，未來若要恢復，須同時滿足3項條件，一是地方查核落實、二是蒸煮監控即時、三是法令制度完備。防檢署已建立即時監測與上傳機制，確保廚餘高溫蒸煮過程可追蹤查核。

另外，為防堵疫情再度入侵，財政部關務署持續加強邊境查核。自10月24日啟動專案以來，查獲疑似違規豬肉製品41件、共28.9公斤，多數來自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區。海關將提高人工開箱比例並配合檢疫犬隊查緝，違者將依《動物傳染病防治條例》移送處分。

防疫期間，各地方政府同步強化環境管理。北市環保局指出，配合中央政策，3座焚化廠自上(10)月起免費協助銷毀非家戶養豬廚餘，截至11月5日已處理2,434公噸。免費處理期延長至12月6日，每週一至週六開放進場，並要求業者瀝乾水分、妥善清運，以免汙染環境。

農業部呼籲，非洲豬瘟雖暫獲控制，但仍不可掉以輕心。各級政府及業者應繼續落實清消、監控與防檢措施，民眾亦應避免攜帶或購買來自高風險國家的豬肉產品，共同守護台灣豬肉產業安全。

