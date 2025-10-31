非洲豬瘟禁宰 苗栗名店賴新魁麵館停業1周 縣府協調冷凍肉源

苗栗在地小吃攤因非洲豬瘟禁宰，豬肉短缺，部分業者暫停營業，縣府啟動冷凍肉調度並籌備冷鏈設備，協助業者穩定供應。（呂麗甄攝）

為因應非洲豬瘟，中央自10月22日起暫停全國屠宰作業並禁止廚餘餵豬，苗栗在地小吃攤與麵館因豬肉供應短缺，陸續調整營運，三義賴新魁麵館表示明天起暫停營業一周。縣長鍾東錦指出，縣府協調冷凍肉調度，預計下午先提供部分肉源並研議是否短期使用進口肉，同時籌備冷鏈設備增加市場安全庫存協助業者穩定營運。

苗栗在地小吃攤與麵館因豬肉供應不足，陸續調整營運。三義老字號賴新魁麵館表示，店內豬肉用量大，現有庫存即將用完，今天用完明天就得休息，等11月8日再復工。許多用於熬湯、滷肉的部位都買不到，業者無奈說，沒有貨就沒辦法營業，一定會有困擾。

部分小吃攤業者指出，現有庫存豬肉也快用完，新鮮肉品不能冰太久，會影響口感。他們擔心豬肉價格上漲，目前雞肉也漲價，我們有租金、人事壓力接下來真的不知道該怎麼辦。相比之下，連鎖便當店表示，因肉品主要從國外訂製且清楚標示，目前並未受影響，但消費者仍對豬肉產品保持疑慮，會選擇避開豬肉餐點。

縣長鍾東錦指出，縣府已啟動協調冷凍肉調度，預計今天下午先提供部分肉源給業者，如果業者習慣使用新鮮肉，可能會慢1至2天，我們會努力盡快找到穩定肉源，也正在籌備冷鏈設備，未來可增加安全庫存。縣府並已全面禁止廚餘餵豬，並將依中央政策適度調整。

苗栗市公所主祕杜英嘉表示，為協助攤商因應豬肉缺貨影響，市公所將減收1個月租金，並趁休市期間進行清潔與整修，改善市場環境。（呂麗甄攝）

苗栗市公所主祕杜英嘉表示，市場攤商首當其衝，市公所已決定減收1個月市場租金，以減輕攤商負擔並趁休市期間進行清潔與整修，改善市場環境。

苗栗市肉品市場表示，目前無冷凍庫存，禁宰後溫體豬肉暫無供應，全國冷凍豬肉由農業部統一調配，各地市場無可用庫存。休市期間，員工仍每日上班，分上午、下午進行消毒與防疫，並已與養豬場及承銷人聯繫，預計11月7日開市時備妥更多豬隻，確保供應穩定。

