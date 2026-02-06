非洲豬瘟禁廚餘養豬！黑豬產業陷困境 桃園邀中央討論

因非洲豬瘟，明年起禁止廚餘養豬，桃園市政府農業局5日邀集農業部、畜產試驗所、本府經發局、環保局、養豬協會及產業代表召開「桃園黑豬產業發展共識營」。桃園市農業局表示，豬農反映飼料無法讓黑豬補充足夠營養，盼中央能設置蒸煮中心，也期盼中央了解地方聲音。（桃園市農業局提供）

因非洲豬瘟，明年起禁止廚餘養豬，桃園市政府農業局5日邀集農業部、畜產試驗所、本府經發局、環保局、養豬協會及產業代表召開「桃園黑豬產業發展共識營」。桃園市農業局表示，豬農反映飼料無法讓黑豬補充足夠營養，盼中央能設置蒸煮中心，也期盼中央了解地方聲音。

農業局局長陳冠義表示，5日會議中，豬農反映黑豬肉需要補充營養，過往都是以廚餘為主，而飼料沒辦法讓黑豬保有原來的油脂。豬農認為，若中央擔心豬農自己蒸煮效果不彰，可由中央設置蒸煮中心，具備公信力，此外也減輕下腳料的處理成本。

陳冠義又說，桃園是黑豬肉重鎮，黑豬肉品質全國聞名，這些豬農也有相當好的養殖技術，但最後可能養不下去而欲哭無淚。他說，共識營希望反映地方心聲，未來農業局會配合中央政策，也會善盡輔導責任，希望桃園仍保有黑豬產業。

共識營中，豬農反映4點心聲，包含禁止廚餘餵豬緩衝期能予以延長。申請轉型飼料補助明訂須拆除蒸煮設備，豬農希望爭取保留，提供未來蒸煮植物性豆渣等所需。希望中央續推中央蒸煮中心。未來將與畜試所、養豬協會等單位合作，尋找有意願豬農，建立以飼料、豆渣餵飼豬隻的飼養示範戶，並爭取中央經費支持。

