非洲豬瘟禁運禁宰令解除 盧秀燕再度鞠躬道歉、各地肉品市場恢復交易

台中梧棲的養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，歷經多日防疫作為後，活體禁運與禁宰令終於解除。台中市府今（7）日於市議會進行專案報告，市長盧秀燕親自出席，再次鞠躬致歉。由於防疫不力，台中市府農業局長與環保局長已遭免職，下台負責。昨（6）日中央災害應變中心指揮官陳駿季指出，梧棲案例場在第三次環境採樣中仍有三處檢出病毒陽性，雖然並不代表病毒具有活性，但農業局表示，後續仍將配合中央，提高警覺、持續戒備。

另一方面，雲林與彰化肉品市場也相繼恢復交易。雲林肉品市場今早恢復拍賣，預計將拍出2650頭豬，首頭豬重達132公斤，每公斤拍出99.6元，對比10月22日封關前的平均牌價96.5元，價格仍屬平穩，豬農與市場業者皆鬆了一口氣。

雲林肉品市場第一頭「重量級」豬隻重達132公斤，每公斤拍出99.6元。圖／台視新聞

彰化肉品市場則提早了一小時開拍，總計要拍賣2381頭豬，首頭豬重127公斤，每公斤成交價達110.6元。為活絡買氣，市場業者準備開市紅包贈送前10頭豬的買家。

彰化溪湖肉品市場第一頭豬則重達127公斤，每公斤成交價110.6元。圖／台視新聞

隨著各地市場陸續復市，民眾預計在今日下午起，就能在黃昏市場買到新鮮的溫體豬肉。

