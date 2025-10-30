非洲豬瘟禁運禁宰衝擊產業 政院拍板補助措施
豬隻禁運禁宰要到11月6日中午，雲林豬農廖先生除了掌握豬隻情況，只能整理環境。
雲林豬農廖先生說，「不能出豬的話，你那個原物料的，我們那個費用，還有薪水都要發，當然會比較緊一點。」
一級生產鏈產業衝擊最大，行政院30日拍板「產業補助支持措施」，豬農延遲上市豬隻飼料費，一頭810元，肉品市場每場最高20萬元，毛豬承銷人1人1.5萬，屠宰場人事及勞務費用損失，每頭豬280元；傳統肉攤暫停營業收入損失，每攤3萬元；保育豬因管制移動致密飼死亡捐失，每頭2500元；主動通報疫情，每案5千元，此外，提供金融支持，以新貸為例，自撥貸日起6個月的利息補貼，並以1%為上限。
陞煇屠宰場經理曾俊凱表示，「280元就是不無小補啦，看可不可以就是再把這個利息，然後或者是貸款的這個成數再拉高，然後利息的趴數再降低，然後時間再拉長一點。」
而使用廚餘的豬農在禁用廚餘期間有1頭300元的飼料差額補助，以及視飼養規模每場8千到1.8萬的廚餘清運油資補助，中華民國養豬協會理事長潘連周認為，應利用此次，輔導轉型飼料養豬，也指出補助遺漏「運輸業者」。
潘連周說，「7年前我也是廚餘養豬啊，我也經過政府的補助後，我就改為飼料養豬了。」
朝第三階段清零為目標，業者配合政策也有補助，但豬農擔心解禁後恐造成價崩。
雲林豬農廖先生指出，「很多豬嘛，大概至少有30萬頭豬，你要怎麼去把他消耗掉，然後趕快把消費者需要的量補起來，也不要造成我們養豬業者的損傷。」
農業部長陳駿季回應，「我們會去了解每一天屠宰的量能，這個量能確定以後，我們會決定一天屠宰的量，這個量一定會比（過往1天）2萬5千頭還多，也許初估的目標可能是3萬頭，但是這個部分還要再做討論。」
確保全國每日屠宰量，豬上到批發市場先登記，並透過協調進行總量管制，陳駿季說，會再監控批發價格，必要時，行政院物價小組將啟動聯合稽查。
