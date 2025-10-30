非洲豬瘟禁運禁宰補助出爐！ 肉攤3萬、肉品市場最高20萬

台北市 / 顏若宇 綜合報導

台中市梧棲區日前出現國內首例非洲豬瘟確診案例，為防堵疫情擴散，政府宣布全台活體豬禁宰、禁運15天。行政院今（30）日院會通過農業部提出的補助與紓困方案，針對養豬農、屠宰場及傳統肉攤等相關業者提供多項補貼與金融支持。

農業部表示，此次補助分為兩大方向。第一部分針對禁宰禁運期間的營運支出，提供「飼料差額補助」，每頭豬300元及「廚餘清運油資補助」，依場規模，每場最高1.8萬元，登記200隻到500隻的豬場，每場8000元，登記2000以上為1.8萬元。此外，因禁宰禁運造成豬隻延後出貨，政府也將補貼，延遲上市飼料費，每頭豬810元。

為協助產銷鏈上各類業者減少損失，政府同步提供，「肉品市場」租金損失補貼，每場最高20萬元；「傳統肉攤」停業損失補貼，每攤3萬元；「毛豬承銷人」（自然人）停業補貼，每人1.5萬元；「屠宰場」停宰損失補貼，每頭豬280元，針對異地批次母豬場，如因保育豬移動受限導致死亡，亦將提供每頭2,500元補助，主動進行疫情通報者，也會給予每案5000元的疫情獎勵。

為減輕業者短期資金壓力，行政院也核定金融支援措施，新貸款者，自撥貸日起6個月內利息由政府補貼，補貼上限為1%；舊貸款者，可申請展延本金6個月，展延期間利息補貼上限同為1%；貸款額度，新舊貸合計最高600萬元，並免收保證手續費，適用對象包括依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及因非洲豬瘟防疫管制受影響的農民團體與農企業。

