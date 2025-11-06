非洲豬瘟禁運禁宰解除 農業部：重回非疫國 任務才結束
全國豬隻今天（6日）中午12時起恢復活豬載運，明天（7日）零時起恢復批發、拍賣與屠宰，最快明天市場開始供應溫體豬肉，但仍禁廚餘餵養。台中市長盧秀燕今天表示，將疫情鎖在案例場、病毒不外流，任務交付，中央地方共同努力完成；農業部次長杜文珍將工作目標鎖定在重回非洲豬瘟的非疫國。
非洲豬瘟中央前進應變所上午在農業部防檢署台中分署召開記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕率副市長鄭照新及相關局處首長與會說明。全國豬隻禁宰禁運，禁令自今天中午起，陸續解封。
媒體詢問，日前盧秀燕在市政會議上報告及時拆彈，是否認為中市府防疫成效顯著？盧秀燕表示，這次非洲豬瘟中央前進應變所接受的任務，就是把疫情鎖在案例場，病毒不外流，中央、地方目標一致，就這部分來說，任務的交付有達成，中央、地方共同努力，下午開始逐步解封。
杜文珍認為，階段性任務完成，今天中午開始有活豬運輸，明天凌晨可以屠宰、拍賣、屠體運輸，階段性工作結束；但她強調，完整防疫工作還沒結束，「必須拿到非洲豬瘟非疫國，才是工作結束」。
關於台中市政府給台中市議會的非洲豬瘟專案報告中，懲處名單僅提及兩名基層人員，鄭照新則說，這是錯誤訊息，目前懲處名單尚未公布，仍在調查；報告中有強調，豬隻禁運禁宰即將開放，不過台中市防疫沒減輕反而加嚴，對案例場管制、豬場訪視，都會持續。
（責任主編：莊儱宇）
